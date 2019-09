«Esto es un auténtico caos para las familias, hay niños que no podrán venir al colegio» E. FANJUL GIJÓN. Martes, 10 septiembre 2019, 01:45

«Estamos perplejos y no entendemos cómo puede ocurrir algo así la víspera del primer día de curso», aseguraba Juan Luis Castañón, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres (FAPAS) de Gijón, tras conocer ayer que catorce de los veinte municipios del distrito Gijón-Oriente, según confirmó la consejería, se quedaría sin servicio de transporte escolar por un problema con la contratación de los acompañantes.

Tanto las familias como algunos directores de los centros afectados expresaron su malestar ante esta incidencia, una situación que «se comunicó a última hora y supone un auténtico caos para las familias», afirmó Covadonga Vega, directora del colegio Reconquista de Cangas de Onís. A este centro acuden alumnos de los concejos de Amieva, Parres y Cangas de Onís que dependen del servicio de transporte. «Es posible que algunos no podrán venir», indicó la directora.

Lo mismo ocurre en el colegio de Arenas de Cabrales, donde la asociación de padres estima que «unos 50 estudiantes de los 120 que inician curso se verán afectados». Este centro cuenta con ocho rutas de transporte, «cuatro de ellas se ven afectadas porque van con cuidadora. Son la de Ortiguero de Cabrales, Rozagás, Sotres y Alles», apunta la AMPA. «Las otras cuatro funcionarán con normalidad porque se trata del servicio de taxi que no lleva cuidador», añaden.

Otro problema es que «mucha gente no se va a enterar y las familias se van a encontrar en la parada esperando un bus que no va a llegar», alertan desde la asociación cabraliega.

«¿Por qué no avisan antes?»

La escena se repite también en municipios de la zona centro como Gijón y Carreño. «Vivo en Perlora y tengo tres niños de 4, 7 y 9 años que van al Poeta Antón. En casa trabajamos los dos y dependemos del servicio de transporte para poder conciliar. Me parece un contratiempo porque hay que buscar una persona que los traiga y los lleve. Además de que esto no debería ocurrir, nos podían haber avisado el viernes, no el día antes y festivo», lamentaba Laura Cuervo.

Esta vecina de Carreño considera que el problema se debe a «la mala planificación de la consejería», que supone «una falta de respeto a las familias, porque no es un contratiempo meteorológico o una incidencia por fuerza mayor. Si el 10 empieza el cole, el nueve no pueden sorprendernos con esto y decir que solo es un día», incide.

Laura Cuervo advierte de que muchas familias de la zona rural «no podrán llevar a los niños al colegio». «Si queremos vivir aquí necesitamos que se nos garantice la cobertura de servicios tan esenciales como este», recalcó.

Desde la AMPA del colegio público Poeta Antón de Candás se hace un llamamiento a la calma. Según su presidenta, Conchi Rodríguez, la falta de transporte «es un gran fastidio para las familias afectadas pero y todos los años pasa lo mismo hasta que arrancamos. Esta vez es un solo día y hay que tomarlo con calma». La asociación prepara «un escrito en el que, además de la incidencia del transporte, se recogen otras deficiencias, como el estado del comedor», asegura.