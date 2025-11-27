El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La autopsicuela, un apoyo psicosocial de tú a tú

Un modelo pionero en Asturias que acompaña a personas desde la comunidad

PUBLIRREPORTAJE

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:20

Sentirse desbordado/a, perder el rumbo, bloquearse o aislarse son situaciones que hoy atraviesan muchas personas, especialmente jóvenes. Sin embargo, ni los sistemas tradicionales ni la comunidad actual están ofreciendo respuestas cercanas, humanas y comprensibles. Es en ese vacío, donde tantas experiencias quedan sin un espacio seguro, donde nace La Autopsicuela.

Impulsada por la Asociación Hierbabuena —que celebra 25 años de trayectoria — La Autopsicuela propone algo tan sencillo como transformador: un lugar para compartir, aprender y apoyarse mutuamente, recuperando poder sobre la propia vida sin ser tratada como un problema. Un apoyo traducido entre iguales, de tú a tú, sin jerarquías.

Durante los últimos meses, La Autopsicuela ha llevado a cabo un proyecto de innovación financiado por Fondos Europeos, a través de la Subvención para proyectos piloto de innovación social en el Principado de Asturias (MRR), gestionada por la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, orientado a desarrollar el modelo de acceso a su Oficina de Vida Autónoma y Participativa para la Accesibilidad Psicosocial.

Las personas participantes relatan cómo este acompañamiento les ha permitido volver a conectar con otras personas, afrontar trámites o citas que antes les generaban bloqueo, organizarse mejor, pedir ayuda sin miedo o tomar decisiones sin sentirse juzgadas. No hay terapias ni control, sino comunidad, escucha y experiencia compartida.

La Autopsicuela es también una invitación abierta para quienes atraviesan un momento difícil y necesitan sentir que no están solas; para quienes desean acompañar desde otro lugar; para familias que buscan comprender sin temor; para profesionales que reclaman modelos verdaderamente humanos; y para instituciones que quieren avanzar hacia una atención respetuosa, moderna y sin coerción. Porque —defienden— decidir sobre tu vida es un derecho, no un privilegio.

Accesibilidad psicosocial

El enfoque de La Autopsicuela se sostiene sobre tres pilares fundamentales: Apoyo entre iguales, de tú a tú, sin jerarquías; Accesibilidad psicosocial, eliminando barreras actitudinales, emocionales, sociales y ambientales; y Respeto absoluto a la voluntad, derechos y preferencias de cada persona.

Partiendo de la idea de que la comunidad importa y nadie debería sufrir en soledad, este modelo conecta con las nuevas exigencias sociales, con los marcos internacionales de derechos y con el reciente Pacto por la Salud Mental del Principado de Asturias. Asimismo, responde a una generación que pide apoyo sin ser infantilizada ni encasillada. En paralelo, Hierbabuena —formada y dirigida por personas con experiencia propia de sufrimiento psicosocial— mantiene vivo un espacio de apoyo mutuo, creación colectiva, voluntariado y comunidad.

Aquí, cada persona es protagonista de su propia vida. La asociación se ha consolidado como referente en Asturias en la eliminación de barreras, la exigencia de derechos y la creación de alternativas reales desde la primera persona.

Innovador en España

Con La Autopsicuela, Asturias abre camino con un modelo pionero en España, demostrando que existen formas más humanas, eficaces y respetuosas de acompañar las experiencias de la vida.

Es un proyecto que crece, se expande y construye alianzas para seguir transformando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La autopsicuela, un apoyo psicosocial de tú a tú

La autopsicuela, un apoyo psicosocial de tú a tú