La autopsicuela, un apoyo psicosocial de tú a tú Un modelo pionero en Asturias que acompaña a personas desde la comunidad

Sentirse desbordado/a, perder el rumbo, bloquearse o aislarse son situaciones que hoy atraviesan muchas personas, especialmente jóvenes. Sin embargo, ni los sistemas tradicionales ni la comunidad actual están ofreciendo respuestas cercanas, humanas y comprensibles. Es en ese vacío, donde tantas experiencias quedan sin un espacio seguro, donde nace La Autopsicuela.

Impulsada por la Asociación Hierbabuena —que celebra 25 años de trayectoria — La Autopsicuela propone algo tan sencillo como transformador: un lugar para compartir, aprender y apoyarse mutuamente, recuperando poder sobre la propia vida sin ser tratada como un problema. Un apoyo traducido entre iguales, de tú a tú, sin jerarquías.

Durante los últimos meses, La Autopsicuela ha llevado a cabo un proyecto de innovación financiado por Fondos Europeos, a través de la Subvención para proyectos piloto de innovación social en el Principado de Asturias (MRR), gestionada por la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, orientado a desarrollar el modelo de acceso a su Oficina de Vida Autónoma y Participativa para la Accesibilidad Psicosocial.

Las personas participantes relatan cómo este acompañamiento les ha permitido volver a conectar con otras personas, afrontar trámites o citas que antes les generaban bloqueo, organizarse mejor, pedir ayuda sin miedo o tomar decisiones sin sentirse juzgadas. No hay terapias ni control, sino comunidad, escucha y experiencia compartida.

La Autopsicuela es también una invitación abierta para quienes atraviesan un momento difícil y necesitan sentir que no están solas; para quienes desean acompañar desde otro lugar; para familias que buscan comprender sin temor; para profesionales que reclaman modelos verdaderamente humanos; y para instituciones que quieren avanzar hacia una atención respetuosa, moderna y sin coerción. Porque —defienden— decidir sobre tu vida es un derecho, no un privilegio.

Accesibilidad psicosocial

El enfoque de La Autopsicuela se sostiene sobre tres pilares fundamentales: Apoyo entre iguales, de tú a tú, sin jerarquías; Accesibilidad psicosocial, eliminando barreras actitudinales, emocionales, sociales y ambientales; y Respeto absoluto a la voluntad, derechos y preferencias de cada persona.

Partiendo de la idea de que la comunidad importa y nadie debería sufrir en soledad, este modelo conecta con las nuevas exigencias sociales, con los marcos internacionales de derechos y con el reciente Pacto por la Salud Mental del Principado de Asturias. Asimismo, responde a una generación que pide apoyo sin ser infantilizada ni encasillada. En paralelo, Hierbabuena —formada y dirigida por personas con experiencia propia de sufrimiento psicosocial— mantiene vivo un espacio de apoyo mutuo, creación colectiva, voluntariado y comunidad.

Aquí, cada persona es protagonista de su propia vida. La asociación se ha consolidado como referente en Asturias en la eliminación de barreras, la exigencia de derechos y la creación de alternativas reales desde la primera persona.

Innovador en España

Con La Autopsicuela, Asturias abre camino con un modelo pionero en España, demostrando que existen formas más humanas, eficaces y respetuosas de acompañar las experiencias de la vida.

Es un proyecto que crece, se expande y construye alianzas para seguir transformando.

