Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello El equipo ha demostrado que la inhibición de la poteína CDK7, tanto genética como farmacológica, desencadena una potente respuesta antitumoral sin apreciar signos de toxicidad en los modelos animales evaluados

Miriam Suárez Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:16

Integrantes del Grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello del Instituto de Investigación Sanitaria (Ispa) y del Instituto Universitario de Oncología (IUOPA) han liderado un estudio que tiene como objetivo identificar nuevas dianas terapéuticas que permitan desarrollar tratamientos más eficaces frente a este tipo de tumores, que se encuentran entre los más frecuentes y agresivos a nivel mundial y muy especialmente en España. Ante unas tasas de supervivencia que siguen siendo limitadas, estos investigadores asturianos han buscado nuevas formas de encarar la enfermedad, llegando a la conclusión de que la inhibición selectiva de la proteína CDK7 bloquea el crecimiento tumoral.

Este trabajo, del que se ha hecho eco la prestigiosa revista científica Signal Transduction and Targeted Therapy, ha estado liderado por los doctores del Ispa Francisco Hermida-Prado y Juana María García-Pedro y lleva la firma de María Otero-Rosales como primera autora. Pero, además, ha contado con la participación de varios grupos investigadores del CIBER de Cáncer y de un amplio consorcio de instituciones nacionales e internacionales, desde la Universidad de Cambridge al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

A través de esta investigación, y mediante el uso de tecnologías avanzadas de edición génica, se han logrado identificar más de 200 vulnerabilidades genéticas asociadas al cáncer de cabeza y cuello. Los científicos demostraron que la proteína CDK7 es esencial para la supervivencia de las células tumorales y que su inhibición, tanto genética como farmacológica, desencadena una potente respuesta antitumoral sin apreciar síntomas de toxicidad en los modelos animales evaluados.

«Comprender las debilidades moleculares de los tumores de cabeza y cuello es fundamental para avanzar hacia una oncología de precisión, donde cada paciente pueda recibir el tratamiento más adecuado según el perfil genético de su tumor», explican los investigadores que intervinieron en este estudio científico, que sienta las bases para el desarrollo de terapias dirigidas contra la proteína CDK7, que mejoren la supervivencia de los pacientes y reduzcan los efectos secundarios.