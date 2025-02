Avilés vacuna a 48 personas cada hora

BORJA PINO AVILÉS. Miércoles, 24 de febrero 2021, 02:20 Comenta Compartir

«¿Miedo? Tengo 88 años y he pasado por cosas mucho peores que un pinchazo. ¿Cómo me va a dar miedo vacunarme?». Con esas palabras, una sonrisa en los labios y una mano sosteniendo firmemente la gasa en su brazo, Cándida Campa abandonaba ayer el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, convirtiéndose así en una de las primeras avilesinas en recibir la dosis inicial de la vacuna de Pfizer en dicho espacio, el tercer centro de vacunación masiva habilitado en Asturias tras Cudillero y Luanco. Desde las cuatro hasta las nueve de ayer, y en el mismo horario hoy, un equipo de ocho profesionales vacuna a todos los mayores de 80 años residentes en el municipio, siempre con cita previa recibida telefónicamente. Y durante los próximos días se sumarán el resto de concejos del Área Sanitaria III.

Con un ritmo de vacunación promedio en toda el área de 48 personas a la hora -aunque reducido a 24 en el caso de citados con movilidad especialmente limitada-, las largas colas y los tiempos de espera brillan por su ausencia. Además, su apertura ha servido de refuerzo al Hospital San Agustín, en el que, a día de hoy, se administra la vacuna de Astra Zeneca al personal sanitario menor de 55 años.

El proceso es simple, ágil y preciso. Tras ingresar en el pabellón y confirmar la identidad inequívoca de cada paciente, se administra la dosis en una de las dos cabinas de vacunación. En apenas un minuto, la persona pasa a una sala de espera anexa, donde aguarda entre quince minutos y media hora, para constatar que la vacuna no provoca reacciones alérgicas. Superada esa ventana, el paciente puede regresar a casa, con la cita de la segunda dosis ya cerrada para 21 días después.

En Castrillón se vacunará esta tarde en el Valey de Piedras Blancas, y en Corvera, en el complejo deportivo de Los Campos

La rapidez del procedimiento sorprendió a María Josefa Menéndez y a su marido, José Antonio Cuervo, ambos de 84 años. «Todo ha sido rapidísimo; pensábamos que tendríamos que hacer cola mucho tiempo, pero han sido diez minutos», reconocían. La pareja, no obstante, restó importancia a la experiencia, que calificó de «un pinchazo más».

«Parece mucho peor cuando lo ves por televisión», admitía Matilde Álvarez, de 80 años, desde la seguridad del coche de su hijo, Juan Álvarez. Y es que ella es parte del colectivo de vacunados sin abandonar el vehículo, al carecer de movilidad suficiente. A punto de regresar a casa, su alivio era palpable. «Es un paso más para salir de esto; ya va siendo hora».

No obstante, el nerviosismo e, incluso, el temor iniciales no fueron inusuales. Ejemplo de ello fue María Lidia García, que a sus 80 años padece diversas alergias que la obligan a medicarse con frecuencia. «Si fuese por mí, no me vacunaba; me ha convencido mi hija», confesaba. Esa misma hija, Liana Calzón, relataba que su madre «se ha negado a ponerse la vacuna de la gripe. Y veremos si la convencemos para ponerse la segunda dosis de esta».

La tarde, eso sí, no estuvo exenta de confusiones. Varias personas que no habían sido llamadas aún se acercaron al pabellón, desconocedoras de que era preciso haber recibido la citación telefónica. En ese sentido, la Policía Local tuvo que tranquilizar a una mujer que rogaba que se confirmase su inclusión en la lista de citados, preocupada ante la posibilidad de que la hubiesen llamado durante el breve tiempo que dedicó a hacer la compra.

A lo largo de esta semana se habilitarán en la comarca los restantes puntos de vacunación, hasta sumar un total de ocho. En Corvera, esta tarde se acometerán en el polideportivo Alfonso Rodil Fernández de Los Campos, y en Castrillón, en el centro cultural Valey de Piedras Blancas. El horario será de cuatro a nueve de la tarde en ambos lugares.

Hasta la última gota

Tal como apuntó ayer Covadonga Noriega, directora de Gestión, Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria III, «podríamos poner muchas más vacunas, pero la logística es complicada». No en vano, el transporte, conservación y administración de las dosis requiere de unas pautas muy estrictas, como el mantenimiento de los viales -cada uno de ellos, con capacidad para seis dosis- a entre 4 y 8 grados. «La meta es que no se pierda ni una vacuna».

La propia Noriega insistió en la necesidad de que todo paciente sea puntual, aunque también resaltó que los cambios de opinión de última hora no son la norma, y suelen deberse a contagios o a contactos con positivos. En esos escenarios, se recurre a una lista de reservas, acordes con la edad del grupo vacunado; en casos de extrema dependencia, se acude al domicilio del paciente.

En cualquier caso, la directora puso sobre la mesa la máxima de que, por encima de todo, la autonomía del paciente ha de ser respetada. «No se puede obligar a nadie a vacunarse, pero hacerlo tampoco quita que sigamos respetando todas las demás medidas de prevención», sentenció.