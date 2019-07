Un avilesino patenta un triángulo de emergencia que evita bajar del coche Un robot coloca el dispositivo para que el conductor no corra peligro. Álvarez asegura que una multinacional le plagió el sistema R. MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 31 julio 2019, 03:08

Emilio Álvarez fundó hace 30 años Interfilm, una de las franquicias más pujantes de la región, y al jubilarse dio carrete a una vieja idea. «Cuando tenía 20 años trabajé en el sistema de tráfico regional y me percaté de que había una contradicción: el código de circulación te prohibe caminar en vías rápidas pero en caso de avería te obliga a hacerlo para colocar los triángulos de emergencia». Se trata de una situación de riesgo que en ocasiones deriva en atropello. «Entre colocar los dos y recogerlos estás caminando unos 200 metros a escasos centímetros de un tráfico que avanza a 120 kilómetros por hora», sitúa.

Para evitarlo el emprendedor ideó un sistema de seguridad. «El conductor no tiene que desplazarse; en un dispositivo marca las coordenadas a las que debe llegar el triángulo y el robot lo coloca allí». Presentó a finales de 2015 el esbozo para obtener una patente española del producto, proceso que exige «un informe de técnica a nivel mundial para verificar que no colisione con otro invento». No se localizó nada y tras casi dos años de papeleos el avilesino logró los derechos sobre el ingenio. Para protegerlo más, inició el proceso para ser reconocido por las oficina de patente europea y lograr una credencial de nivel mundial.

3.000 millones de usuarios

Las posibilidades de negocio son elevadas. «Hablamos de un mercado potencial de 3.000 millones de usuarios», estima Álvarez. Para verificar las posibilidades llegó a hablar con una ex directora general de Tráfico. «Me dijo que no le extrañaría que algo así acabara siendo obligatorio en el futuro», recuerda.

Álvarez se lanzó a divulgar el producto, asistiendo a ferias internacionales y proponiendo a otros inversores sumarse a Stopvia Negocios, la sociedad creada para comercializar el producto. Es ahí cuando David se cruzó con Goliat. «Estábamos cerca de cerrar un acuerdo de 30 millones con unos intermediarios cuando una multinacional presentó el mismo sistema en coches que iba a sacar», afirma. Evita mencionar el nombre pero la descripción encaja con unos anuncios de Mercedes. La compañía ayer declinó valorar el asunto. El asturiano asegura estar «en negociaciones amistosas» con la empresa cuyo nombre no pronuncia. Ayer otro fabricante le llamó para interesarse por la idea. «Esto puede salvar vidas y eso es lo que me interesa», afirma.