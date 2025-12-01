Aviso de los expertos: «Ya estamos viendo los daños causados por las bebidas energéticas en los jóvenes asturianos» Los expertos alertan en la Junta General sobre los peligros de su consumo para los menores y apuntan a los 18 años como edad legal para su venta

El anuncio de que Asturias prohibirá las bebidas energéticas a menores de 16 años mediante una ley autonómica fue aplaudido esta mañana en la Junta General del Principado por expertos como el catedrático de Psiquiatría Julio Bobes, quien se mostró incluso partidario de elevar la prohibición del acceso a este tipo de bebidas a los 18 años. Porque, según recordó, «el cerebro no termina de madurar hasta los 24».

Bobes insistió, asimismo, en que «la incoherencia» sería permitir el consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años cuando, «para el alcohol y el tabaco, la edad mínima es esa».

«A veces, los problemas que llegan envueltos de latas de colores son precisamente los que más rápido se cuelan y penetran en la vida cotidiana, en este caso, de nuestros adolescentes, pero también de los adultos», advirtió el catedrático en la comisión que albergó las comparecencias informativas sobre el Proyecto de Ley del Principado de regulación de las llamadas bebidas energéticas.

El experto señaló, además, que el consumo «es creciente y atrae mucho a las personas más adolescentes». Y «el daño es evidente. Ya lo vemos», alertó.

«La prohibición debe ser el último recurso de la Administración»

La legislación autonómica no gusta, en cambio, a Mercadona, cuya directora de relaciones institucionales en Asturias, Noelia Iglesias, quien ha mostrado la disconformidad de la compañía, asegurando que «la prohibición debe ser el último recurso que debe adoptar la Administración».

Iglesias ha comparecido también en la comisión de la Junta, donde defendió que «se debería esperar a que se redacte una norma nacional», una «legislación de mínimos» que unifique criterios y «armonice la unidad de mercado». Porque, de lo contrario, «un menor de Ribadeo podría ir a Vegadeo y consumirlas libremente» o «uno de Colombres cruzar a Unquera».

La representante de Mercadona, que ha subrayado el «compromiso firme y absoluto» de la empresa «con la salud de los menores asturianos», criticó también que «no ha habido campañas de sensibilización e información previas» sobre el consumo de este tipo de bebidas entre los menores y defendió que «las labores de vigilancia son de las autoridades competentes, no de los trabajadores» de los establecimientos de distribución.

«La prohibición debiera ser el último recurso al que la Administración eche mano existiendo alternativas previas como campañas de sensibilización e información», insistió Iglesias. Porque, a su juicio, la prohibición no desincentiva el consumo, sino que lo único que hace es retrasar su inicio.

Por otro lado, la portavoz de Mercadona ha detallado otros puntos que consideran que se deben revisar del decreto, como que, si se determina una edad mínima par poder comprar ese tipo de bebidas, no se puede vincular el acto de compra a ir o no acompañado de un menor. «Tal y como está redactado, se podría dar el caso de que un adulto acompañado de un bebé no pudiera adquirir una bebida energética», ha indicado, advirtiendo de futuros conflictos en los puntos de venta.