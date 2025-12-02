El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de una oficina de empleo. E. C.

Asturias reduce a la mitad el gasto en ayudas sociales al trasvasar al ingreso mínimo las peticiones de salario social

Un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alerta del recorte de las rentas mínimas en toda España, aunque Asturias se sitúa entre las comunidades con nómina más alta

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:03

Un 52,52% menos. La inversión en rentas mínimas de inserción, las ayudas públicas destinadas a las personas con ingresos por debajo del umbral ... de la pobreza, se han recortado un 52,52% en Asturias desde 2020. En aquel año, el Principado destinó 116.708.436 euros. En 2024, la cifra bajó a 55.408.842. ¿El motivo? El trasvase que ha hecho la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de las peticiones de salario social, la renta mínima aprobada por el Principado en diciembre de 2005, al ingreso mínimo vital, la prestación implantada por el Gobierno central en junio de 2020. Los 61.229.594 euros ahorrados desde la entrada en vigor de la ayuda estatal han sido destinados al plan de choque de la Ley de la Dependencia. Además de recortar la inversión, también ha bajado la cifra de beneficiarios. En 2020, en Asturias había 41.644 beneficiarios de ayudas sociales. La región cerró el año pasado con 25.089. Es un descenso del 39,75%. Por edades, el 1,5% de esos beneficiarios tiene menos de 25 años, frente al 38,6% que supera los 55 años y que se alza como el colectivo mayoritario.

