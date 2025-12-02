Asturias reduce a la mitad el gasto en ayudas sociales al trasvasar al ingreso mínimo las peticiones de salario social

Un 52,52% menos. La inversión en rentas mínimas de inserción, las ayudas públicas destinadas a las personas con ingresos por debajo del umbral ... de la pobreza, se han recortado un 52,52% en Asturias desde 2020. En aquel año, el Principado destinó 116.708.436 euros. En 2024, la cifra bajó a 55.408.842. ¿El motivo? El trasvase que ha hecho la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de las peticiones de salario social, la renta mínima aprobada por el Principado en diciembre de 2005, al ingreso mínimo vital, la prestación implantada por el Gobierno central en junio de 2020. Los 61.229.594 euros ahorrados desde la entrada en vigor de la ayuda estatal han sido destinados al plan de choque de la Ley de la Dependencia. Además de recortar la inversión, también ha bajado la cifra de beneficiarios. En 2020, en Asturias había 41.644 beneficiarios de ayudas sociales. La región cerró el año pasado con 25.089. Es un descenso del 39,75%. Por edades, el 1,5% de esos beneficiarios tiene menos de 25 años, frente al 38,6% que supera los 55 años y que se alza como el colectivo mayoritario.

Así figura en el último informe realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La 'madre' del Observatorio de la Dependencia, analiza también las inversiones en rentas mínimas. Y lo que revela el último informe, en el que se analiza lo ocurrido entre 2020 y 2024 en todas las comunidades autónomas, es que «solo el 6,1% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza perciben estas prestaciones, un total de 532.070 personas, con una cuantía que solo alcanza el 15,3% de la renta media por hogar en España».

Desde la implantación del ingreso mínimo vital, explica el informe que «se han reducido más de 170.000 beneficiarios, y trece comunidades autónomas, entre las que se encuentra Asturias, han disminuido su gasto en rentas de inserción». A la cabeza del recorte figura Madrid, que restó un 95%, seguida de Aragón (92,6%), Castilla-La Mancha (88,2%), Castilla y León, (80,7%), Andalucía (79,8%), La Rioja (73,98%), Cantabria (62,56%), Extremadura (57,02%), Murcia (53,81%), Galicia (41,14%), Cataluña (7,59%) y Navarra (2,69%). La otra cara de la moneda la protagonizan «cuatro comunidades que aumentaron su presupuesto: Canarias, con un 139,1% más, Baleares (58,4%), Comunidad Valenciana (8,7%) y el País Vasco (4,75)».

Explica el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez, que «pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos, especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores personales que dificultan la integración». Por ese motivo, entiende que «la aprobación del ingreso mínimo vital hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas».

Protegido el 19,7% de personas bajo el umbral de la pobreza

Lamentan los autores del informe que «las diferencias entre comunidades autónomas son extremas». Entre las regiones con mayor cobertura a personas que se encuentran en el umbral de la pobreza aparece Asturias, con un 19,7%, solo superada por País Vasco, que protege al 62,9% de las personas en situación vulnerable, y Navarra, que llega al 35,4%. La media del país baja al 6,1%, con Castilla-La Macha y Madrid en el furgón de cola. Sus ayudas solo cubren al 0,1 y al 0,4%, respectivamente, de personas en situación de pobreza.

En cuanto a las cuantías que perciben los beneficiarios de estas ayudas, básicamente del ingreso mínimo vital, «supone el 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país». La comunidad con cuantías más altas es Baleares, cuyas ayudas llegan al 33,6% de la renta media de los hogares; Cataluña (18,8%), Canarias (18,1%) y Asturias (16,2%). Por debajo de la media quedan el resto de comunidades, con ayudas tan escasas como las que pagan en Aragón, que solo cubre el 1,4% de la renta media de los hogares; Murcia, (9,2%) y Madrid (9,4%).