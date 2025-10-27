Abierto el plazo para las ayudas a la compra de gafas a menores de 12 años: estos son los requisitos

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 15:38 Comenta Compartir

El Gobierno de Asturias ha abierto hoy el plazo de solicitud de ayudas para la compra de gafas a menores de 12 años. Una medida que, según sus cálculos, beneficiará a unas 8.000 personas.

¿Pero quién puede optar a ellas? Pues la subvención alcanzará los cien euros por menor, una cuantía con la que se pretende financiar el 50% del coste medio de unas gafas, argumentan sobre esta «medida pionera en el país».

En realidad, la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda similar para la compra de gafas a menores de hasta 14 años con defectos visuales, pero limitada a 55 euros. Y también el ministerio ha anunciado una ayuda universal similar de hasta cien euros por menor de 16 años, independientemente de la renta familiar o comunidad de residencia, pero aún no está en vigor.

En el caso de Asturias, otro de los requisitos es que será subvencionable el gasto de la compra de gafas graduadas para la corrección de defectos de visión no incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su caso, en la cartera complementaria del sistema sanitario del Principado. Las gafas deberán ser prescritas por un médico especialista en oftalmología o indicadas por un óptico-optometrista, privado o público.

Finalmente, para acceder a estas ayudas, es necesario estar empadronado al menos desde hace un año en cualquier municipio de Asturias y no superar los 60.000 euros de renta por unidad familiar.