El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La reunión del Consejo de Gobierno estuvo hoy presidida por la vicepresidenta Gimena Llamedo.
Emprendedores

Ayudas y menos burocracia para crear 1.500 empresas al año en Asturias

El Programa de Emprendimiento intentará conectar a quienes van a dejar su negocio por jubilación con interesados en tomar el relevo y trabajará más en las escuelas

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:05

Comenta

El Gobierno de Asturias se pone deberes en materia económica. Su Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Emprendimiento 2025-2027, dotado de 33 ... millones y con objetivos ambiciosos. «Queremos más emprendedores, y para ello trataremos de elevar la tasa de emprendimiento actual, del 4,8% al 5,8%», avanzó el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez. Ese porcentaje identifica entre la población activa cuántos responden a dicho perfil. La tasa femenina es del 4,2% y otra meta es «cerrar esa brecha» logrando ubicarla también en el 5,8% dentro de dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ayudas y menos burocracia para crear 1.500 empresas al año en Asturias

Ayudas y menos burocracia para crear 1.500 empresas al año en Asturias