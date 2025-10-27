Ayudas y menos burocracia para crear 1.500 empresas al año en Asturias

El Gobierno de Asturias se pone deberes en materia económica. Su Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Emprendimiento 2025-2027, dotado de 33 ... millones y con objetivos ambiciosos. «Queremos más emprendedores, y para ello trataremos de elevar la tasa de emprendimiento actual, del 4,8% al 5,8%», avanzó el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez. Ese porcentaje identifica entre la población activa cuántos responden a dicho perfil. La tasa femenina es del 4,2% y otra meta es «cerrar esa brecha» logrando ubicarla también en el 5,8% dentro de dos años.

La hoja de ruta incluye crear entre 1.450 y 1.500 empresas nuevas cada año y reducir a 350 los negocios que cesan anualmente. «El objetivo sería así lograr un saldo neto positivo de 1.100 empresas», cifró el consejero. Con ello se podría lograr un tejido empresarial consolidado en las 65.000 compañías mercantiles. ¿Cómo lograrlo? Sánchez identificó cuatro medidas.

En clave educativa «hablamos de una cultura que hay que impregnar poco a poco en nuestro ADN y desde el colegio». Se trabajarán así contenidos para que los alumnos «vean que crear un proyecto empresarial es una opción de futuro».

Las medidas de apoyo a la creación de empresas buscarán que «cualquier persona que quiera crear una empresa no se sienta sola». En esta línea de trabajo habrá dos novedades. «Tenemos muchos negocios que están funcionando y donde la jubilación está próxima; crearemos un programa que conecte a estos empresarios que se van a retirar con emprendedores que quieran tomarles el testigo», indicó el consejero. Además se abrirá una ventanilla única «para que nadie tenga que peregrinar ni contar más de una vez su proyecto»; en este departamento se registraría ya el contenido de la iniciativa y se le prestaría el asesoramiento.

Otra línea de actuación consistirá en dar a conocer «las historias de éxito de quienes están emprendiendo en Asturias, que son miles y no siempre en el ámbito tecnológico, también en el comercio local y el medio rural».