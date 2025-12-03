El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente Adrián Barbón saluda al arzobispo Jesús Sanz Montes, al que agarra el cardenal Ángel Fernández Artime, en 2024. Paloma Ucha
Educación en Asturias

El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase

Zanja el pulso entre el Gobierno de Asturias y el Arzobispado revocando una sentencia previa del TSJA que consideraba que este sistema era discriminatorio

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:43

El Tribunal Supremo acaba de zanjar el pulso que venían manteniendo el Gobierno de Asturias y el Arzobispado de Oviedo sobre la asignatura de Religión ... en Bachillerato. La sentencia avala el sistema diseñado en 2022, consistente en que los alumnos de esta etapa educativa que opten por cursar esta clase se queden una hora más a la semana en el centro para ello, no recibiendo el resto de bachilleres asignatura alternativa en ese tiempo. Este mecanismo, que derivó en un bajón de matrículas de Religión, fue inicialmente asumido como discriminatorio por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en una sentencia que ahora el Supremo revoca.

