El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase

El Tribunal Supremo acaba de zanjar el pulso que venían manteniendo el Gobierno de Asturias y el Arzobispado de Oviedo sobre la asignatura de Religión ... en Bachillerato. La sentencia avala el sistema diseñado en 2022, consistente en que los alumnos de esta etapa educativa que opten por cursar esta clase se queden una hora más a la semana en el centro para ello, no recibiendo el resto de bachilleres asignatura alternativa en ese tiempo. Este mecanismo, que derivó en un bajón de matrículas de Religión, fue inicialmente asumido como discriminatorio por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en una sentencia que ahora el Supremo revoca.

El conflicto nace del decreto 60/2022 de la Consejería de Educación, que regula el currículo de Bachillerato. En base a él, los alumnos que hacían Religión pasaban a tener 31 horas semanales de clase, mientras que los que optaban por no seguir estas enseñanzas se quedaban en 30. Para facilitar la operativa, los centros colocaron las clases de Religión al final de la jornada, permitiendo así a quienes no optaban por la instrucción religiosa salir del centro antes.

La medida fue recurrida por el Arzobispado de Oviedo, bajo la asistencia del abogado José Luis Lafuente. Sostenía esta parte que la regulación discriminaba a los alumnos que hacían Religión, al penalizarles con una hora más de clase a la semana, por lo que interesaban que al resto de bachilleres se les diera algún tipo de enseñanza en ese tiempo. Además argumentaba que la medida conculcaba el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito en 1979, y que especifica que las clases de religión católica deben incluirse en todos los niveles educativos preuniversitarios «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».

Estos argumentos fueron estimados por el TSJA en sentencia de 2023 que el Arzobispado celebró. Según dijo entonces, la aplicación de la nueva regulación había provocado ya que de los 1.150 alumnos que hacían Religión en primero de Bachillerato se bajara a 475, lo que ponía en riesgo también el futuro de los profesores de esta materia.

El Principado movió ficha y recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. La letrada de la Administración autonómica recordó que la regulación dada por Asturias derivaba de la última Ley de Educación (la Lomloe de 2020), que fija materias comunes en todo el territorio, estableciendo que Religión debe tener una asignatura alternativa en Primaria y Secundaria, no extendiendo esa obligación a Bachillerato. También sostuvo que ese diferente trato en la etapa preuniversitaria «fue consciente y fruto del entendimiento negociado con la Conferencia Episcopal Española»

En sentencia fechada el 17 de noviembre el Alto Tribunal no entra en el posible acuerdo con a Conferencia Episcopal, pero sí recuerda la amplia jurisprudencia emitida en los últimos años y que avala la posición del Principado. Recuerda que la asignatura de Religión «es una obligación para los centros: deben ofrecerla», es un derecho para los padres decidir si sus hijos la cursan, pero «también se ha confirmado la solución consistente en que no estén obligados a seguir una asignatura alternativa» quienes no cursen esa enseñanza. También recuerda que en la etapa preuniversitaria la calificación de esta asignatura no puede computar a los efectos de elegir carrera u optar a becas. En definitiva «no se produce discriminación alguna entre aquellos alumnos que han decidido seguir la enseñanza católica respecto de los que optan por no seguirla».

En anteriores sentencias ya quedó asumido que «no es razonable aceptar que quien desee valerse de una garantía constitucional de formación religiosa, no obligada para quien no se acoja voluntariamente a ella, tenga un derecho constitucional a imponer que las condiciones pactadas para su prestación en orden a que la evaluación se extiendan a actividades alternativas no cubiertas por dicha garantía». Sentada esta posición, el Supremo avala que «no es posible un trato milimétricamente igual» entre quienes hacen Religión y quienes no la cursan.