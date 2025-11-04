Abraham Pinto, primer premio del concurso de pintura ‘San Miguel’ El sevillano se alzó como ganador de un certamen que este año cumple medio siglo y del que el Ayuntamiento reivindica su importancia

L. L. P. PRAVIA. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El artista sevillano Abraham Pinto, natural de Utrera, ha sido el ganador del primer premio del L Certamen de Pintura al Aire Libre ‘San Miguel’ de Pravia. Gracias a su obra ‘Hermoso de Corias’, una pieza que destacó por su fuerza cromática y su personal interpretación del paisaje asturiano, por lo que el artista consiguió la mayor puntuación del jurado.

En el segundo puesto fue para Zara García Saiz, de Cantabria, por su obra ‘Molino de Luerces’, mientras que el tercer premio recayó en Benigno Rodríguez Sánchez, de Gijón, con ‘Otoño en la serrería’. El Premio Especial del Público, otorgado por votación popular, fue para Rafael Carrascal, de Toledo, por su obra ‘Tren a Pravia’.

El jurado compuesto por artistas y expertos en arte, destacó el alto nivel de participación y la calidad de las obras presentadas, señalando que la decisión final fue «especialmente reñida» debido al talento demostrado por todos los participantes.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pravia, Carolina Fernández, destacó «la importancia de mantener vivo este certamen, que forma parte de la identidad cultural praviana y que convierte cada rincón del municipio en un escenario artístico». Para Fernández «es un orgullo ver cómo artistas de toda España encuentran en Pravia inspiración y belleza, reflejando en sus lienzos la esencia de nuestra tierra».

El salón de plenos del Ayuntamiento cogerá este domingo, 9 de noviembre, la entrega de premios a las 12 horas, con presencia de algunos galardonados.