Se abre el plazo para presentar alegaciones a la planta de residuos de Soto del Barco

El proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de residuos forestales y de construcción y demolición en Foncubierta, en Soto del Barco, continúa con su tramitación. El Principado acaba de abrir el plazo para presenta alegaciones al proyecto que tanto vecinos como Ayuntamiento consideran perjudicial dada su cercanía con las casas ya que, como expuso la Coordinadora Ecoloxista, «en menos de 600 metros viven 1.500 personas de las localidades de las Floridas, Caseras, Foncubierta, el Castillo, Rubines y Soto».

El Ayuntamiento ya se encuentra preparando las alegaciones pertinentes en las que en los últimos días se ha sumado la asociación de vecinos Río Nalón de San Juan de La Arena que consideran que el proyecto «constituye un auténtico despropósito tanto desde el punto de vista económico como ambiental». Entre los motivos para el rechazo de la planta la entidad señala el perjuicio para la salud y la «disminución de la calidad de vida», así como que «no va a contribuir al desarrollo económico del concejo». Las alegaciones pueden presentarse en un plazo de 20 días hábiles a partir de hoy. Los escritos deberán dirigirse a través de las oficinas de registro o del registro electrónico del Principado de Asturias a la Dirección General de Medio Ambiente o la Consejería de Movilidad.