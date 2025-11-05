El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso al monte Santa Catalina desde el cementerio. LVA

Agones inicia los trabajos de mejora en el acceso al monte Santa Catalina

Las obras cuentan con un presupuesto de 39.788 euros gracias a un convenio alcanzado con el Ayuntamiento y el Principado

L. L. P.

AGONES.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La parroquia de Agones, en Pravia, acaba de iniciar los trabajos de mejora en el acceso al monte Santa Catalina.

Los trabajos se enmarcan dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pravia y la consejería de Medio Rural y Política Agraria para la realización de actividades de defensa contra incendios y cuentan con un presupuesto total de 39.788,29 euros, según informó ayer el Ayuntamiento.

En la primera pista, que se divide en tres tramos, se ampliará la posta forestal, se limpiará el ceño y se construirá una cuneta de hormigón triangular de 40 centímetros en uno de los tramos.

En la segunda pista se van a construir una serie de badenes en tierra que deriven el agua que discurre actualmente por la pista hacia la ladera. Con ello se evitará que la evacuación del agua superficial dañe el camino.

