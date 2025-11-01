El Bajo Nalón busca trabajadores para recoger kiwis en una campaña prometedora Las empresas de Pravia y de Soto del Barco ultiman los preparativos de la recogida con las expectativas altas

Lucía López Pérez Pravia Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

El Bajo Nalón ya se prepara para una nueva campaña de recolección de kiwis donde las expectativas, por el momento, superan las del pasado año. En 2024, las empresas de la zona recolectaron menor cantidad de fruto aunque de mayor tamaño.

Previo al inicio de la campaña, las empresas buscan ya trabajadores que refuercen la mano de obra en una tarea que, si bien requiere de cuidado a la hora de coger el fruto, no es especialmente compleja. Para la empresa Kiwinatur, en Pravia, la campaña de recolección de kiwis supone el pico más fuerte de trabajo del año, lo que hace «necesario» incrementar el número de personal en sus fincas.

En su caso, las cifras esperan igualar a las del pasado ejercicio en el que se contrató a un centenar de personas para reforzar tanto la recogida como el tratamiento posterior del producto, cuyo 90% es de producción ecológica y kilómetro cero.

Las buenas condiciones meteorológicas para el fruto hacen prever que se cosechará un 35% más que en 2024

Respecto a las expectativas, Pablo Lechado, uno de los responsables de la empresa praviana, explica que se sitúan más altas que las de 2024 y todo apunta a que este año se recolectará un 35% más que en la cosecha pasada.

«La cosecha volverá a ser como un año normal, no como el pasado en el que fue baja», comenta. En su caso la recolecta del kiwi comenzará a partir del día 20 de este mes de noviembre ya que las condiciones climáticas han llevado a que el inicio se retrase.

No obstante, el frío, imprescindible para que el kiwi conserve sus azúcares, ha mantenido unas temperaturas óptimas lo que hace presagiar una buena cosecha. El fruto necesita aproximadamente 600 horas de frío y unas temperaturas entre los 2 y los 7 grados.

Así lo plantean también en kiwis La Isla, en Soto del Barco, donde ya mantienen contactos con varias empresas para encontrar personal de cara a esta campaña. En La Isla se suelen contratar a una treintena de personas por campaña, que se extiende hasta finales de año.

Según comentan los profesionales del sector, las personas interesadas en la recogida del kiwi escasean cada año más, aunque siempre hay quien se anima y hasta quien repite.

Señalan que no es un trabajo especialmente complicado ni diferente a otros sectores por lo que animan a quien tenga curiosidad a probarlo. Las tareas principales se basan en colocar los frutos en recipientes para, posteriormente, trasladarlos a unos recipientes más grandes, todo ello con cuidado de no dañarlo.

La jornada tiene un horario de 8 a 16.30 horas y, aunque se valora experiencia previa en el sector, no es imprescindible.