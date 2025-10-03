El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo masymas se ubica en la carretera de Pravia . LVA

Dieciocho empleos en un nuevo supermercado en Soto

El local generará 18 puestos del empleo en el concejo

L. L. P.

Soto del Barco

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Soto del Barco cuenta desde ayer con su primer supermercado masymas. El local, ubicado en la Carretera de Pravia número 66 cuenta con 1.030 metros cuadrados destinados a exposición y venta al público, 96 plazas de aparcamiento para clientes y generará 18 puestos del empleo en el concejo.

El aparcamiento cuenta además con dos plazas para caravanas, con zona específica de vertido y recarga y en próximas fechas se sumará un servicio de lavandería autoservicio y puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El supermercado contará con secciones de venta asistida en carnicería, pescadería y charcutería, además de autoservicio en frutería y panadería y productos locales, siguiendo la filosofía de la empresa. Además el nuevo centro cuenta con las garantías de eficiencia energética destacando 35 metros de lineales de murales y vitrinas refrigeradas y 15 metros de islas y armarios de congelados cerrados con puertas para minimizar el consumo de energía. El calor generado por la refrigeración se aprovecha para abastecer la demanda de agua caliente sanitaria de todo el centro.

La apertura coincide con el aniversario de la empresa, por lo que por cada 25 euros de compra los clientes recibirán un rasca donde se pueden llevar miles de premios y entrar en el sorteo de 100.000 euros. También se repartirán vales de 10 euros en compras superiores a 50 euros.

