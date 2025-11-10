El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cientos de ciclistas se congregaron en la gasolinera de Riberas. LVA

Dos centenares de compañeros rinden un sentido homenaje al ciclista fallecido en Riberas

A. L. J.

RIBERAS.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Cerca de doscientas personas se congregaron este domingo en la gasolinera de Riberas para rendir un sentido homenaje al ciclista de 58 años fallecido ... la semana pasada en la carretera que une Soto del Barco con Pravia tras ser arroyado por un vehículo que realizaba una maniobra de adelantamiento.

