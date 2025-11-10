Dos centenares de compañeros rinden un sentido homenaje al ciclista fallecido en Riberas

Cerca de doscientas personas se congregaron este domingo en la gasolinera de Riberas para rendir un sentido homenaje al ciclista de 58 años fallecido ... la semana pasada en la carretera que une Soto del Barco con Pravia tras ser arroyado por un vehículo que realizaba una maniobra de adelantamiento.

La presencia de cientos de compañeros llegados de distintos rincones de Asturias, e incluso de clubes de fuera de la región, fue una demostración del cariño que la comunidad ciclista sentía por Ignacio Suárez, un deportista «ejemplar» que pertenecía al Club de Atletismo de Pravia (CAP) y estaba ligado a otros clubes deportivos de la comarca.

Durante el acto de homenaje se colocó un ramo de flores una farola muy cercana al lugar donde ocurrió el tráfico accidente a mediados de la pasada semana. También se aprovechó para reivindicar la necesidad de concienciar a los conductores y extremar las precauciones a la hora de circular en carreteras frecuentadas por ciclistas. El acto terminó con el numeroso grupo de ciclistas guardando un minuto de silencio y con una ovación cargada de sentimiento y pena por la pérdida de un ciclista muy querido en toda Asturias, tierra la que estaba ligado desde hace bastantes años.