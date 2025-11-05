El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. C.

Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco

El accidente ha generado retenciones y ha obligado a que el tráfico se desvíe por la localidad de Los Cabos

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:55

Tarde trágica en Riberas, en el concejo de Soto del Barco, después de que un ciclista haya perdido la vida tras ser atropellado en la AS-16. Los hechos se produjeron en torno a las 17.30 horas a la altura del punto kilométrico 1,5, cerca de la gasolinera entre Pravia y Soto.

El ciclista, de 58 años y vecino de Oviedo, circulaba por uno de los carriles junto a otros dos compañeros cuando un turismo lo alcanzó al realizar una maniobra de adelantamiento, según relataron testigos de lo ocurrido. Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de Asturias (UNIS.

El accidente ha generado retenciones y el tráfico está siendo desviado por Los Cabos.

