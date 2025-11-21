Los niños, niñas y adolescentes de Pravia alzaron ayer la voz en el Día Mundial de los Derechos de la Infancia para pedir a ... las instituciones mayor escucha, apoyo y que se les tenga en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas que les impliquen, porque «muchas veces se habla de los jóvenes, pero no siempre se cuenta con nosotros».

Pravia se convirtió en sede del acto central de este día que busca reflexionar sobre la importancia de cuidar la infancia y la adolescencia y poner en común puntos de vista y proyectos que impliquen a todo el tejido social. Así lo hicieron los alumnos de los centros escolares del concejo y los miembros de los grupos de participación infantil y juvenil de la Mancomunidad Cinco Villas.

La jornada arrancó a ritmo del 'Asturias, patria querida', interpretado con gaita, con el que fueron recibidas las autoridades en el Ayuntamiento. Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, saludó junto al alcalde de Pravia, David Álvarez, y el presidente de la mancomunidad, Celestino Novo, a algunos de los jóvenes que los esperaban y con los que recorrieron la villa.

«Es un día que es necesario y prioritario. Es necesario visibilizar a la infancia asturiana, a esa infancia que piensa, que participa, que es necesario proteger y que tiene derechos que los adultos tenemos el deber de procurar su ejercicio», señaló la consejera.

Tras un paseo por el mercado semanal de Pravia, las autoridades se dirigieron al Auditorio José Barrera donde fueron recibidos por el alumnado que, poco a poco, fue subiendo al escenario para reivindicar este día y sus necesidades. Entre los temas más repetidos los jóvenes destacaron el cuidado de la salud mental y física, el aumento de la oferta cultural y de los espacios para reunirse.

«Sin espacios adecuados es difícil que surjan iniciativas y, sin iniciativas, es complicado sentir que formamos parte de algo», señalaron los alumnos del instituto de Pravia, que además reivindicaron la puesta en valor del patrimonio y las raíces del Bajo Nalón como «puente entre generaciones».

Juan Feito, alumno de tercero de ESO del colegio Reina Adosinda, fue uno de los tantos jóvenes que ayer celebraba que el acto se desarrollara en Pravia. «Es donde vivo y me parece muy bien porque este día al final es para nosotros y para nuestros derechos», señaló. Para él, como para tantos otros, dos de las preocupaciones principales son «el transporte y sitios para quedar entre nosotros» ya que, «sin eso lo que nos queda es caminar y dar vueltas todo el rato».

El represente de Unicef en Asturias, Ignacio Calviño, felicitó a los jóvenes por sus intervenciones, a los que recordó que «los derechos no son una opción, son una acción» y abogó por hacerlos «reales y visibles».

Los grupos de participación entregaron a las autoridades una copia de su plan de infancia, que han elaborado a lo largo de este año y que traza una hoja de ruta en la que han participado un millar de jóvenes, niños y niñas de los tres concejos que conforman la mancomunidad.