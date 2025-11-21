El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El acto central se llevó a cabo en el auditorio josé Barrera, donde los jóvenes tomaron la palabra. J. C. ROMÁN

«Se habla de los jóvenes pero no siempre se cuenta con nosotros»

Alumnos de los centros escolares de Pravia y representantes de los grupos de participación reivindicaron sus derechos y necesidades

L. L. P.

Pravia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los niños, niñas y adolescentes de Pravia alzaron ayer la voz en el Día Mundial de los Derechos de la Infancia para pedir a ... las instituciones mayor escucha, apoyo y que se les tenga en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas que les impliquen, porque «muchas veces se habla de los jóvenes, pero no siempre se cuenta con nosotros».

