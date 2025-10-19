Higinio Iglesias, CEO de Ebroker: «La industria aseguradora es la malla de protección de la sociedad»

Hace 25 años que Ebroker dio sus primeros pasos. Lo hizo, como nacen los grandes proyectos, desde una buhardilla en Pravia, concejo en el que ... su CEO Higinio Iglesias mantiene a día de hoy una empresa con más de 70 trabajadores y cientos de clientes dentro y fuera de España.

–De comenzar en una buhardilla a reunir a más de 200 profesionales en la celebración esta semana del 25 aniversario de la empresa en Pravia y tener un equipo de 70 personas. Estos 25 años han dado para mucho.

–Son 25 años que pasan rápido. Estás en el día a día y no te das cuenta de que van pasando. 25 años de trayectoria merecen ser celebrados y ese día es el que te paras a reflexionar la importancia que han tenido y que se manifiesta en la gente que te ha acompañado y que está ahí. Han sido unos años muy intentos, arrancamos en una buhardilla aquí en Pravia yo y otro compañero informático y empezamos a desarrollar un software.

–¿Cómo surgió esa idea?

–Este software lo tenía en la correduría de mi familia. En 1993 fundamos una cooperativa de corredores a nivel nacional con otro pequeño grupo de profesionales y hasta el año 2000 estuvimos pensando cómo podíamos cooperar entre nosotros. Uno de los puntos que encontramos fue el de la tecnología.

–Imagino que no fue fácil en la era antes de internet.

–De hecho no había salido el Windows 95. En aquel momento pensar que un profesional en el sector de los seguros iba a tener que depender en una medida importante de la tecnología cuando todo se hacía prácticamente con una máquina de escribir, era una idea visionaria. En mi correduría desarrollé el software para nosotros, para no tener que estar con papeles y empezó una conversación con otros profesionales y en el año 99 decidimos coger el software y meterlo en el contexto de un proyecto más grande. Entre todos lo que hicimos fue impulsarlo e invertimos en desarrollarlo más y hacerlo con más recursos.

–¿Cómo se recibió?

–Como no era muy normal que un grupo de corredores se pusieran a desarrollar productos de tecnología lo que sucedió es que otros corredores se interesaron y se fueron sumando a la iniciativa. En el año 2000 fue cuando realmente empezó el proyecto industrialmente. De una buardilla nos fuimos a un piso y luego a este bajo y fuimos desarrollándonos como empresa. A fecha de hoy tenemos 700 empresas de corredurías que utilizan nuestro sistema que tenemos relacionado con las compañías grandes del sector.

–¿Cuáles diría que han sido los principales hitos en este camino?

–Un hito significativo fue cuando nos fuimos a la nube. En un momento determinado cogimos a todos nuestros clientes, los sacamos de las oficinas y los subimos a la nube. Fuimos el primer cliente corporativo de Telecable que nos fuimos a la nube, muy pocas empresas estaban y fue un salto tecnológico importante. En el año 2015 entramos en el mercado peruano y de hecho nuestro mayor cliente está en Perú,

–En una realidad y un mercado cambiantes en los que la tecnología no deja de avanzar, ¿a qué retos se enfrentan?

–El reto es que nosotros somos una empresa de producto tecnológico orientado a un nicho de mercado concreto. Nuestro reto es estar en la necesidad de los clientes. Estamos en una situación de cambio tremendo por la disrupción tecnológica y eso va a afectar a los mercados, no sabemos dónde va a terminar. El proceso de digitalización se ha acabado, ahora nos metemos en otra cosa muy distinta y el tema de la IA no sabemos a dónde nos lleva

–¿Cómo llevan esta velocidad a la que cambia todo?

–Hay que sincronizar la velocidad. Hay que ir más rápido en una sociedad que va muy rápido, en la que la gente va muy estresada. El tema aquí es cómo somos capaces de ir a la velocidad de la luz sin desintegrarnos. Esto implica más intensidad y dedicación, pero sin olvidarnos de la salud, es un reto complicado.

–¿De qué salud goza el sector de las aseguradoras?

–Muy buena. Es un sector muy bueno y creo que la sociedad no tiene una percepción real de lo que significa esta industria. A veces se tiene una percepción de un tío que va por ahí dándole la chapa a la gente para que le compre un seguro. Es una industria muy complicada, sólo hay que fijarse en su papel con la Dana en Valencia. La industria aseguradora es la malla de protección de la sociedad, de las empresas, los agroseguros… Todo tiene que estar asegurado. Es un sector estratégico que va muy bien.

–Decidieron quedarse en Pravia. ¿Qué significa para ustedes mantener ese arraigo territorial?

–Lo único que ha supuesto es orgullo de haberlo hecho aquí. Decidimos estar aquí porque principalmente soy de aquí y no quería ir a hacer esto en otro sitio. Sí que es muy importante el tema de las infraestructuras y tener comunicaciones es fundamental para descentralizar las empresas.

–¿Qué objetivos estratégicos se marcan para los próximos años?

–Posiblemente nos planteemos mirar hacia algún país latinoamericano, pero sin perder la cabeza. Tenemos algunos proyectos estratégicos de desarrollo de negocio, queremos orientarnos también hacia servicios porque al final la tecnología puede ser software, pero también servicios relacionados con el mundo de los datos. Y también cooperar mucho empresarialmente.