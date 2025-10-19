El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Higinio Iglesias en su despacho de Ebroker, en Pravia. LVA

Higinio Iglesias, CEO de Ebroker: «La industria aseguradora es la malla de protección de la sociedad»

«Nuestro reto es estar en la necesidad de los clientes. Estamos en una situación de cambio tremendo por la disrupción tecnológica»

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Pravia

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Hace 25 años que Ebroker dio sus primeros pasos. Lo hizo, como nacen los grandes proyectos, desde una buhardilla en Pravia, concejo en el que ... su CEO Higinio Iglesias mantiene a día de hoy una empresa con más de 70 trabajadores y cientos de clientes dentro y fuera de España.

