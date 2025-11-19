El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marino Díaz, patrón mayor de la Cofradía, en la lonja, donde no se pudo llevar a cabo la subasta. En el círculo la escasa captura de un pescador. Arnaldo García

L'Arena no rula en su primer día ante la escasez de angula

En total se pescaron unos 50 gramos, la mayoría recogidos en tierra, lo que ha hecho que la subasta se aplace a mañana

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

San Juan de La Arena

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El movimiento en el primer día de subasta de angula en San Juan de La Arena distaba mucho esta mañana del habitual en otros ... años. La escasez de angula, recogida en una primera noche nada fructífera para quienes se animaron a salir a pescar, hizo que la primera subasta del año no se realizara, posponiéndola para mañana.

