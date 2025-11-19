L'Arena no rula en su primer día ante la escasez de angula

El movimiento en el primer día de subasta de angula en San Juan de La Arena distaba mucho esta mañana del habitual en otros ... años. La escasez de angula, recogida en una primera noche nada fructífera para quienes se animaron a salir a pescar, hizo que la primera subasta del año no se realizara, posponiéndola para mañana.

Marino Díaz, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la localidad, explicó que «salieron a la mar la mitad de la flota y dieron la vuelta porque no era el tiempo idóneo». En total se pescaron, según el patrón mayor, unos 50 gramos de angula, los cuales la mayoría se recogieron en tierra. David Reina fue uno de los profesionales que pasó la noche pescando angula en tierra. Su padre se llevaba esta mañana una sorpresa al ver que la subasta se aplazaba. Las embarcaciones, por su parte, no tuvieron la misma suerte. «Los que salieron no vieron nada al no haber lluvia y no estar el río pesado», señala Díaz, que lamenta además el límite de 30 días para faenar.

Los 50 gramos recogidos impidieron que se abriera la subasta en la rula ya que, según Díaz, «hay gente que quiere comprar angula fuerte». Los pescadores volverán a salir esta noche y se espera que la pesca sea más fructífera con las lluvias y la llegada del frío.

El año pasado la primera angula se subastó el 1 de noviembre alcanzando el título de la angula más cara de la historia tras haberse pujado 12.000 euros el kilo. La puja, que comenzó en 20.000 euros, dejó una cifra histórica después de que el restaurante Gran Brillante de San Esteban se llevara los primeros 150 gramos de este producto.