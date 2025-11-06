El Partido Popular exige mejoras en la red de cercanías asturiana y en la estación de Pravia

«Llevamos años pidiendo que se invierta y se mejore esta zona de Pravia». Es la reclamación que el portavoz del Partido Popular de Pravia, ... Alberto Morán, hizo este jueves sobre la estación de tren de la villa en el marco de una rueda de prensa en la que participaron el diputado regional de los populares Pedro de Rueda; la portavoz popular en Candamo, Violeta Díaz; José Ramón González, concejal del PP en Grado, y la presidenta del PP en Las Regueras, Orfelina Sánchez.

De Rueda denunció el «abandono permanente» de las cercanías ferroviarias asturianas y su «mal funcionamiento crónico que acumula años de retrasos, averías y cancelaciones, sin que los Gobiernos socialistas de Adrián Barbón y Pedro Sánchez hayan dado soluciones reales a los miles de asturianos que dependen cada día del tren para trabajar o estudiar».

El diputado popular dio cuenta los «más de 1.000 servicios cancelados» en dos meses y de las 36 que el miércoles se produjeron en la red asturiana.

De Rueda tildó la situación con un «símbolo del abandono socialista» y recordó que «mientras el Gobierno central presume de inversiones millonarias, los usuarios siguen sufriendo trenes que no llegan, horarios incumplidos y vías en mal estado».

Por su parte, Alberto Morán dio cuenta de la situación en el entorno de la estación praviana que cuenta con un ascensor sin funcionamiento y escaleras peligrosas, especialmente días de lluvia como el de ayer.

«El defensor del pueblo ha requerido al alcalde que aporte y diga qué va a hacer con estos accesos y cómo los va a gestionar. Fiel a su estilo, no ha contestado y no ha hecho nada más que mirar a otro lado», destacó Morán sobre el entorno.