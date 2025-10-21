El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La diputada Cristina Vega, en la sede del PP de Pravia. LVA

«Las piscinas deberían haber estado cerradas», afirma el PP de Pravia

El PP de Pravia denuncia que no se acató la orden de la Consejería de Salud tras informes negativos sobre la instalación de Agones y el Ayuntamiento de Pravia dice que presentó alegaciones

L. L. P.

PRAVIA.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:02

Comenta

«Las piscinas de Agones deberían haber estado cerradas este verano por orden de la Consejería de Salud». Es la denuncia del Partido Popular de ... Pravia tras el último informe de inspección de la Consejería, datado de agosto de este año, en el que se daba cuenta de varias deficiencias en la instalación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Las piscinas deberían haber estado cerradas», afirma el PP de Pravia

«Las piscinas deberían haber estado cerradas», afirma el PP de Pravia