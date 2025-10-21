«Las piscinas deberían haber estado cerradas», afirma el PP de Pravia

«Las piscinas de Agones deberían haber estado cerradas este verano por orden de la Consejería de Salud». Es la denuncia del Partido Popular de ... Pravia tras el último informe de inspección de la Consejería, datado de agosto de este año, en el que se daba cuenta de varias deficiencias en la instalación.

Entre ellas, el informe destaca que «no se está haciendo la depuración adecuadamente» en ambos vasos de las piscinas ya que en el infantil y en el polivalente «el agua no llega al rebosadero». Así mismo se señala la falta de un plan contra la legionella, así como de un plan de tratamiento del agua y la ausencia de cualificación en el personal.

«El alcalde vuelve a mentir y a ocultar información a los pravianos», señaló Alberto Morán, presidente del PP de Pravia, quien aseguró que el alcalde, David Álvarez, era conocedor desde 2023 de unas deficiencias que «se repiten durante todos estos años hasta este verano, con un cierre que había que haber realizado y, por tanto, no haber puesto en peligro a los vecinos de Pravia y alrededores».

Morán estuvo acompañado de la diputada popular Cristina Vega quien denunció «las diferencias que hay en los concejos en los que gobierna el PSOE con los concejos en los que gobierna el PP». Vega puso de ejemplo la situación de las piscinas de Pravia, que pese a la orden de cierre no se clausuraron, y las de Ibias, donde con «un solo aviso se cerró la piscina y no se volvió a abrir hasta que se presentaron los informes que decían que el agua estaba como tenía que estar».

Desde el gobierno local el alcalde reconoce la existencia de la propuesta de cierre de la Consejería y asegura que el Ayuntamiento presentó alegaciones. «La Consejería nos envía prácticamente a pocos días de cerrar las instalaciones una propuesta de cierre. Discrepamos de ella, presentamos alegaciones y por lo tanto no se produjo ese cierre. Prueba de que la instalación estaba bien es que durante el verano hemos abierto con total normalidad y no ha habido ninguna incidencia», señaló David Álvarez, quien aseguró, además, que «la calidad del agua era óptima» y que aquellas incidencias relacionadas con «temas administrativos» se corrigieron.