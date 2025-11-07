El Principado adjudica el dragado de los puertos de San Esteban y L'Arena

El Principado realizará un nuevo dragado en la ría del Nalón, que abarca los puertos de San Juan de La Arena y San Esteban. Así ... lo anunció ayer la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tras adjudicar en 401.236 euros la actuación a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, permitirán mejorar los calados, en el caso de L'Arena, para facilitar el uso de la dársena del puerto para embarcaciones pesqueras y de recreo. En San Esteban se actuará en el canal de acceso al puerto, y está previsto que, entre ambas intervenciones, se retiren casi 30.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

Concretamente en San Esteban se trabajará a una profundidad media de -3 metros para retirar 19.770 metros cúbicos de sedimentos. La superficie sobre la que se actuará en el canal alcanzará los 17.403 metros cuadrados.

En el caso de la dársena del puerto de L'Arena, se intervendrá en una superficie de 12.983 metros cuadrados a una profundidad media de -2 metros para extraer 10.077 metros cúbicos.

Para el PP, no obstante, la actuación no es suficiente y han vuelto a reclamar la construcción de una escollera en la ría del Nalón. La diputada regional, Cristina Vega, se trasladó ayer a San Juan de La Arena para pedir al gobierno regional una solución definitiva. «El dragado anunciado por el Principado ni es urgente, ni es suficiente, ni se realizará este año, al tratarse de una actuación mínima que se aplaza hasta 2026 y no resuelve el problema estructural del puerto», señaló Vega Morán.

Desde el PP señalan que en el puerto de L'Arena se retirarán 10.077 metros cúbicos, lo que supone la mitad de los que se retiraron en el último dragado, realizado en 2023. «Anuncian un dragado urgente y resulta que la obra real no se hará hasta dentro de un año. Esto es, simple y llanamente burlarse de los vecinos. El puerto no puede esperar otro invierno más», señaló la diputada regional que estuvo acompañada de vecinos y usuarios del puerto que, en los últimos meses, han visto mermados sus barcos ante la falta de calado.