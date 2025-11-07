El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Principado adjudica el dragado de los puertos de San Esteban y L'Arena

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:42

El Principado realizará un nuevo dragado en la ría del Nalón, que abarca los puertos de San Juan de La Arena y San Esteban. Así ... lo anunció ayer la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tras adjudicar en 401.236 euros la actuación a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U.

