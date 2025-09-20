Quinzanas contará con una estación potabilizadora de agua para garantizar el suministro El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el contrato, al que se une el publicado por el Principado para la mejora del vial de acceso a Zafil

L. L. P. SOMAO. Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Pravia mejorará la red de agua de Quinzanas. Así lo pretende el gobierno local con la licitación de las obras de construcción de la estación de tratamiento de agua potable en Quinzanas.

Las obras contempladas en los pliegos tienen un presupuesto de 140.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se prevé que los trabajos beneficien a 215 habitantes, de los cuales 120 son población fija, mientras que 95 son estacionales.

La zona cuenta con varios depósitos de agua, sin embargo, esta variedad hace que el caudal no sea suficiente para abastecer a la población. Dado este problema se prevé construir una estación potabilizadora de agua que lleve el suministro a todas las casas de la parroquia.

Paralelamente, el Principado ha sacado a licitación las obras de mejora del vial de acceso a La Zafil-Somao, en el concejo de Pravia, con un presupuesto de 114.132 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre.

La actuación contempla la estabilización del terraplén situado en la margen izquierda del camino mediante la construcción de un muro de escollera de 25 metros de longitud y dos de altura. Sobre ese muro se colocará un zuncho de hormigón de 50 centímetros de ancho y 20 de alto, que servirá de base para instalar una barrera de seguridad.

Además, se renovará la superficie del vial con una capa de zahorra artificial y otra de aglomerado asfáltico, con el fin de mejorar la seguridad y el confort de la circulación. Esta intervención forma parte del programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado desarrolla en colaboración con los ayuntamientos.