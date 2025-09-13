San Román, escenario de guerra en sus jornadas de recreación histórica

Candamo dio el pistoletazo de salida ayer a uno de los eventos más especiales de su calendario estival. Las jornadas de recreación histórica, que este ... año cumplen trece años, arrancaron por todo lo alto y con gran ambiente desde primera hora de la tarde en el entorno del Palacio Valdés Bazán.

El dibujante e historietista langreano Guillermo Menéndez Quirós se encargó de presentar su libro, ’Cumbres en pie de guerra’, una novela gráfica en la que el autor pone el foco en los sucesos bélicos que tuvieron lugar en el oriente de Asturias durante septiembre de 1937. El relato se centra en el grupo de afinidad de Roque, un obrero de las cuencas mineras asturianas y veterano de la revolución de octubre de 1934 que desempeña el papel de enlace del ejército republicano.

A la presentación de la obra, que congregó a numeroso público en el salón de actos del palacio, le siguió una mesa redonda ‘La batalla de oriente de Asturias’, a cargo de Luis Aurelio González Prieto, del RIDEA.

Ambos actos sirvieron de previa para el primero de los pases de recreación en el que el grupo Frente del Nalón recreó la entrada de las tropas en Llanes y la toma de la localidad.

Hoy los combates continúan con pases guiados desde las 11 horas y la entrega de premios. Por la noche se llevará a cabo el espectáculo ‘Llanes a los amigos alemanes’ y una fiesta.