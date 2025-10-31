Balneario de Ledesma, la escapada más saludable del otoño En la villa termal salmantina del Montepío de la Minería, tradición, ciencia, naturaleza, relax y entretenimiento se combinan en tratamientos que fortalecen el sistema inmune y preparan para el invierno

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 31 de octubre 2025, 11:15 Compartir

A orillas del río Tormes, en plena naturaleza salmantina y a solo veinte kilómetros de la monumental Salamanca, el Balneario de Ledesma, gestionado por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, se consolida cada otoño como uno de los grandes destinos de escapada saludable en España. Con más de veinte siglos de historia y declarado «Aguas de Interés Minero-Medicinal» en 1886, este enclave termal es mucho más que un refugio para el descanso: es un espacio donde la ciencia y la tradición confluyen para cuidar la salud.

El otoño es la estación ideal para visitar Ledesma. Con la bajada de temperaturas y la llegada de los virus respiratorios, el organismo acusa el cambio de estación. En este contexto, el agua termal se convierte en un aliado natural para reforzar las defensas y preparar el cuerpo frente al invierno.

Las aguas sulfuradas, sódicas y bicarbonatadas de Ledesma brotan a casi 46 °C y poseen una composición mineral única que favorece la salud respiratoria, cutánea y osteomuscular. Numerosos estudios avalan sus beneficios: efectos antiinflamatorios, cicatrizantes, descongestionantes y estimulantes del sistema inmune, además de una clara acción relajante que reduce el estrés y mejora el descanso.

Ampliar Un entorno e instalaciones diseñadas para cuidar cuerpo y mente

Inhalaciones termales, tratamiento estrella

Entre los tratamientos más valorados destacan las inhalaciones y aerosoles ultrasónicos, perfectos para prevenir o aliviar rinitis, bronquitis, sinusitis y otras afecciones respiratorias. También las duchas nasales, las estufas de vapor termal y las termas húmedas, donde el vapor mineromedicinal envuelve al visitante con un calor suave que relaja la musculatura y estimula la circulación. Todo ello contribuye a fortalecer las vías respiratorias, uno de los pilares de la salud preventiva.

Los baños termales en piscinas y bañeras individuales son otro de los clásicos del balneario. Sus efectos se dejan notar en la piel, que se vuelve más elástica y resistente, actuando como una barrera natural frente a los agentes externos. Además, los tratamientos de fisioterapia, parafangos y masajes terapéuticos completan una oferta integral de bienestar físico y emocional, siempre bajo supervisión médica especializada.

Respirar salud en Ledesma

Las aguas termales de Baños de Ledesma brotan a 46 °C, un auténtico capricho mineromedicinal de la naturaleza. No solo por su temperatura —es uno de los pocos balnearios de Europa que deben enfriar el agua antes de aplicarla en las salas de tratamiento—, sino también por su excepcional composición química: sulfurada, bicarbonatada, clorurada y sódica. Estas propiedades las hacen especialmente recomendadas para afecciones respiratorias, reumáticas, neurológicas y dermatológicas (como eccemas o psoriasis), así como para la recuperación de secuelas postraumáticas o quirúrgicas —fracturas, esguinces, luxaciones...—.

Ya el médico de Isabel la Católica y el insigne Torres de Villarroel aconsejaban sus célebres «novenas» de Baños, testimonio de un legado termal que perdura en el tiempo.

Mucho más que aguas termales

Pero el Balneario de Ledesma es mucho más que agua. Sus estancias combinan salud, naturaleza y cultura en una experiencia global. Los visitantes pueden participar en talleres y actividades socioculturales diarias, y sumergirse en una completa programación musical y gastronómica. Un ejemplo de ello son sus noches de Música en Vivo, con especiales de dedicados a los boleros o la copla, así como los talleres especiales de baile, con profesores como Jenry Santos, especialista en bailes latinos. Destacan también actividades como las Noches de Observación Astronómica con Startrails o la Noche Mágica Termal, una experiencia única con una velada para disfrutar de una apertura nocturna de los baños.

Su entorno natural, su accesibilidad y su ambiente tranquilo lo convierten en un destino intergeneracional, ideal tanto para quienes buscan una escapada de relax y prevención, como para aquellos que desean combinar deporte, naturaleza y bienestar, ya que su privilegiado entorno invita a disfrutar de senderismo, rutas en bicicleta o trail por la dehesa charra. También hay excursiones a lugares de alto valor patrimonial como Ciudad Rodrigo, La Alberca o los Arribes del Duero, además de la propia villa medieval de Ledesma.

En definitiva, el Balneario de Ledesma representa ese concepto de bienestar inteligente y natural, basado en un recurso que nunca falla: el poder del agua termal. Más de veinte siglos de historia y evidencia médica respaldan sus beneficios. Este otoño, el mejor plan para cuidarse es dejarse envolver por su calor, respirar salud y descubrir cómo el agua puede ser el mejor refuerzo para cuerpo y mente antes del invierno.

En definitiva, el Balneario de Ledesma representa ese concepto de bienestar inteligente y natural, basado en un recurso que nunca falla: el poder del agua termal. Más de veinte siglos de historia y evidencia médica respaldan sus beneficios.

El Balneario prepara ya para principios de diciembre un cierre de la temporada termal con una programación especial.

Infórmate en su página web Balnearioledesma.com

Temas

Ledesma