El Banco de Alimentos, a por 300.000 kilos de comida, con Santi Cazorla como ariete La campaña de noviembre, con el lema 'Asturias juega en equipo. Lo damos todo', comienza este mismo viernes y a ella se sumarán 350 supermercados

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

Aceites, conservas, legumbres, pasta, arroz, galletas, alimentos infantiles, alimentos de desayuno o azúcar. Esos son algunos de los productos que usted puede donar para empujar a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias en su 'Gran Recogida': una ambiciosa campaña para este noviembre que comenzará este mismo viernes, día 7, y con la que aspira a superar los 300.000 kilos de comida recaudados. Y todo, tras un año «muy malo», 2024, en el que acusaron el tremendo impacto de la Dana.

El plan, que la Fundación ha presentado bajo el lema 'Asturias juega en equipo. Lo damos todo', lleva la imagen del oviedista Santi Cazorla como bandera. Un tirón al que se sumarán 350 supermercados y 750 voluntarios que el viernes y el sábado estarán en los establecimientos para recibir las donaciones.

Ya a partir del sábado y hasta el domingo 16 de noviembre, los supermercados participantes mantendrán espacios para recibir alimentos y también tendrán habilitadas las donaciones económicas en caja.

Durante la presentación, en colaboración con la Caja Rural, la vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, Josefa Cañadas, detalló que en Asturias 130.000 habitantes están sumidos en una «pobreza crónica» y que, desde la entidad, se atiende a 13.000 familias de manera habitual, además de a las personas que acuden puntualmente. Para ellos aspiran a recoger esos 300.000 kilos de comida con los que poder afrontar todo un semestre. «Ojalá podamos llegar», deseó Cañadas, que subrayó que la recogida de noviembre es «la despensa más grande» que hacen durante el año, apelando a la probada solidaridad de la ciudadanía asturiana.

Y así, después de un 2024 «muy malo» a causa del impacto de la Dana en el Levante español, que dirigió la mayoría de donaciones a los puntos más afectados, el año pasado la donación en y para Asturias no alcanzó los 200.000 kilos. Así que, este año, quieren volver a situarse en las cifras de 2023, cuando recogieron 305.000 kilos. A por ellos.