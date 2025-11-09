El Banco de Alimentos recoge 100.000 kilos de comida en dos días y llama a la solidaridad de los asturianos El objetivo es llegar a los 300.000 de aquí al domingo. La entidad mantiene abiertos buzones para aportar productos no perecederos en 350 supermercados asturianos, donde también están habilitadas las donaciones económicas en caja

Por la izquierda, los voluntarios Teresa García, Ana Muñiz, Nicanor García e Irene Miranda, de EDP, en el Alimerka de la calle Foncalada, en Oviedo.

Azahara Villacorta Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:31

La solidaridad de los asturianos ha vuelto a quedar de manifiesto, porque, en solo dos días, el viernes y el sábado, el Banco de Alimentos de Asturias ha conseguido recoger alrededor de 100.000 kilos de comida. Un arranque por todo lo alto para la 'Gran recogida' organizada este mes de noviembre, que ha contado con el apoyo de la Reina doña Sofía y que, en Asturias, lleva por bandera la imagen del futbolista Santi Cazorla bajo el lema 'Asturias juega en equipo. Lo damos todo'.

La campaña cuenta también con la colaboración de más de 350 supermercados repartidos por toda la región y participan en ella 900 voluntarias y voluntarios. Y, con su primera fase ya concluida, los responsables del Banco de Alimentos no ocultan su satisfacción y hoy comienzan la segunda, que se prolongará hasta el próximo día 16 y en la que hacen un llamamiento a la ciudadanía a que realice donaciones económicas.

«Esta segunda fase es muy importante, puesto que, con el dinero recaudado, el Banco comprará, en esos mismos supermercados, más alimentos, con el fin de alcanzar el objetivo previsto en la campaña: llegar a los 300.000 kilos, que nos permitirán seguir proporcionando ayuda a los 13.000 asturianos en pobreza crónica que la necesitan de cara al próximo año», explicaron desde la entidad.

Así, hasta el próximo domingo, 16 de noviembre, los supermercados participantes mantendrán los buzones para recibir alimentos y también tendrán habilitadas las donaciones económicas en caja.

«Ojalá podamos llegar», confían los responsables del Banco de Alimentos de Asturias, para quienes la recogida de noviembre es «la despensa más grande» que hacen en el año.

Todo, después de un 2024 «muy malo» a causa del impacto de la Dana en el Levante español, que dirigió la mayoría de donaciones a los puntos más afectados, mientras que el pasado ejercicio la donación en y para Asturias no alcanzó los 200.000 kilos. Por eso, este 2025 quieren recuperar las cifras de 2023, cuando recogieron 305.000 kilos de productos no perecederos, confiados en que, todos a una, será posible.

Y, además de esas donaciones económicas, el Banco aconseja donar aceites, conservas, legumbres, pasta, arroz, galletas, productos de alimentación infantil, alimentos de desayuno o azúcar.