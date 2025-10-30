Premio al Banco de Leche Materna del HUCA, un símbolo de «la ciencia que se hace ternura» y «la solidaridad que se hace salud» El Banco de Leche Materna del HUCA recibe el galardón que la Academia de Medicina de Asturias concede a la Humanización en la Asistencia Sanitaria. La exministra Ana Pastor, ya alejada de la política, fue la encargada de entregar la distinción como presidenta de la agrupación mutual AMA: «La excelencia médica no sólo se mide en resultados clínicos o avances tecnológicos»

La exministra Ana Pastor, a la izquierda, con el equipo del Banco de Leche Materna, minutos antes de la entrega del Premio 'Humanización de la Asistencia Sanitaria'.

Miriam Suárez Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 07:27

La Real Academia de Medicina entregó este miércoles su VIII Premio 'Humanización de la Asistencia Sanitaria', concedido en esta edición al Banco de Leche Materna de Asturias «en reconocimiento a su contribución a la atención humanizada de los recién nacidos más vulnerables y a su labor de promoción de la lactancia materna en el Principado» . Este servicio, que se creó a iniciativa de los profesionales de Neonatología del HUCA en febrero de 2017 y que ahora tiene como «centros satélite» a los hospitales de Cabueñes y San Agustín, lleva procesados desde su apertura más de 2.000 litros de leche, gracias a la generosidad de 311 mujeres, que han procurado alimento a 624 bebés .

«En ausencia de la leche de la propia madre, la leche materna donada es la mejor alternativa para alimentar a los recién nacidos prematuros o enfermos.», defendió Marta Suárez, responsable del Banco asturiano. Durante su intervención, la pediatra no sólo se centró en la labor que desarrolla este servicio, desempeñando «un papel esencial» en la supervivencia y desarrollo de los bebés más frágiles. También hizo hincapié en la importancia «de humanizar los cuidados en un contexto sanitario cada vez más tecnológico, en el que parece que las máquinas son más inteligentes o más capaces que nosotros mismos. Humanización en el cuidado significa no sólo velar por el bienestar físico del paciente, sino también la capacidad de escuchar, comprender y acompañar«.

Junto a Marta Suárez, intervino el también pediatra del HUCA y miembro del equipo del Banco de Leche Materna de Asturias, Enrique García, que hizo un repaso histórico sobre la evolución de los bancos de leche humana y la consolidación del proyecto asturiano. El acto de entrega del Premio 'Humanización de la Asistencia Sanitaria', que se celebró en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, estuvo presidido por el rector Ignacio Villaverde; el presidente de la Academia de Medicina, Juan Sebastián López-Arranz; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña; y la vicepresidenta del Colegio de Enfermería, Lorena Busto.

De entregar la distinción se encargó Ana Pastor, exministra de Sanidad y de Fomento, y ahora presidenta de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora, que colabora en este galardón. Lejos de la política y de cualquier declaración que recuerde su pasado en el Gobierno de Mariano Rajoy, Pastor se centró en «celebrar aquello que da sentido último a nuestra profesión». Según expresó, «la excelencia médica no sólo se mide resultados clínicos o avances tecnológicos, sino también, y sobre todo, en la capacidad de mirar, escuchar y cuidar con respeto«.

De ahí que Ana Pastor, médica de profesión, considere que «humanizar la asistencia sanitaria es una exigencia estructural, una forma de entender la atención a cada paciente». Y reivindicó, asimismo, «la necesidad de mantener una medicina guiada por la empatía y la dignidad» en un contexto en el que «la inteligencia artificial, la biomedicina y los algoritmos avanzan a una velocidad vertiginosa».

En cuanto al premio, «ha querido reconocer de una manera unánime una iniciativa que», a su juicio, «encarna como pocas la unión entre ciencia, solidaridad y humanización». Y concluyó Ana Pastor: «Este premio simboliza como la ciencia se hace ternurta y la solidaridad se hace salud».