El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adrián Barbón, durante su comparecencia a los medios tras la comisión ejecutiva autonómica. Álex Piña

Barbón asegura que las contrataciones en Asturias «pasan todos los filtros»

Niega conocer a Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017, y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió la total transparencia y legalidad de los procesos de contratación llevados a cabo por su Gobierno ante las ... acusaciones vertidas por la gijonesa Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017, más conocida por su vinculación con el exministro José Luis Ábalos. Montes sembró dudas sobre la gestión autonómica durante su comparecencia en el Senado, en la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', al asegurar que «en Asturias se amañaban contratos y licitaciones» y que, cuando lo comentó «en una cena con Floro (en referencia al exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón) y otros dirigentes socialistas, le restaron importancia y le dijeron: «No te preocupes. Si eso lleva así 40 años. Era un secreto a voces», afirmó en la Cámara Alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  8. 8 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  9. 9

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción
  10. 10 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón asegura que las contrataciones en Asturias «pasan todos los filtros»

Barbón asegura que las contrataciones en Asturias «pasan todos los filtros»