Barbón asegura que las contrataciones en Asturias «pasan todos los filtros»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió la total transparencia y legalidad de los procesos de contratación llevados a cabo por su Gobierno ante las ... acusaciones vertidas por la gijonesa Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017, más conocida por su vinculación con el exministro José Luis Ábalos. Montes sembró dudas sobre la gestión autonómica durante su comparecencia en el Senado, en la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', al asegurar que «en Asturias se amañaban contratos y licitaciones» y que, cuando lo comentó «en una cena con Floro (en referencia al exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón) y otros dirigentes socialistas, le restaron importancia y le dijeron: «No te preocupes. Si eso lleva así 40 años. Era un secreto a voces», afirmó en la Cámara Alta.

Barbón quiso aclarar que «esta señora no participó en ningún proceso de contratación» y recordó que todos los procesos del Principado «han pasado todos los filtros de legalidad, todos», destacando además que «ya no participa ni un sólo político, participan técnicos y funcionarios». «Con eso yo soy muy escrupuloso y soy tajante. Transparencia total y absoluta, para que nadie dude», subrayó el presidente autonómico.

En referencia al correo electrónico que Claudia Montes asegura haberle enviado para advertirle de supuestas irregularidades en Renfe, Barbón precisó que la misiva fue gestionada por su gabinete y que en ella se ponía en conocimiento de «alguna situación relativa a alguna empresa, sin citarla, en la que había hechos judicializados o bajo investigación». El gabinete no respondió, aclaró el presidente, porque «toda persona que tiene conocimiento de ese tipo de cuestiones lo que debe hacer es ponerlo en conocimiento del fiscal e interponer la correspondiente denuncia». «Es una máxima que tiene todo mi Gobierno», insistió.

Barbón negó conocer personalmente a Montes, pese a que ella asegura mantener una relación de amistad, aunque admitió que «visualmente seguramente haya coincidido en algún mitin con ella, pero teniendo en cuenta que somos 7.000 militantes…». El presidente también mostró su interés por averiguar desde cuándo es militante del PSOE porque «es un dato no menos interesante para la investigación», deslizó.

Asimismo, confirmó que los servicios jurídicos del Principado están revisando las declaraciones de Montes para estudiar si se adoptan medidas legales contra ella, calificando su intervención en el Senado de «surrealista». «Es grave todo lo que ha dicho en sede parlamentaria. Todo se analizará», advirtió.

Y, en respuesta a PP, Vox y Foro, que han pedido explicaciones a raíz de esta comparecencia, Barbón recordó que ya en el mes de julio respondió por escrito a todas las dudas planteadas por Vox, facilitando toda la documentación no sólo sobre ese correo electrónico, sino también sobre otros dos que Montes habría remitido a su gabinete.