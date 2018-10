Barbón confía en acelerar la variante, pero ve «electoral» anunciarla para 2020 Adrián Barbón y Javier Fernández, en el Congreso de 2017. / PIÑA Es la fecha prometida por De la Serna y ratificada por el Gobierno de Sánchez. El Principado asegura que es la que sigue barajando RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Jueves, 4 octubre 2018, 04:04

¿Cuándo se terminará la variante de Pajares, iniciada en 2004 y que permitirá recortar en más de 45 minutos el viaje ferroviario con la meseta? La última expectativa apunta a 2020. La lanzó el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la asumió como propia el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer la dejó en cuarentena el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón. «Yo 2020 lo puse en duda antes y ahora no sé qué fecha tiene, pero a mí 2020 me sonaba muy electoral, porque ya había escuchado tres o cuatro fechas diferentes», indicó, en la Rpa. El también candidato socialista reconoció ignorar «el plazo exacto» con el que avanza ahora el Ministerio de Fomento, pero recordó que sigue el heredado por el Gobierno del PP «y si podía, el Gobierno lo aceleraba más».

Tras más de 3.000 millones de euros invertidos en la infraestructura, las reservas de Barbón contrastan con la posición del Principado. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, recordó ayer que «independientemente de las pruebas que se hagan, si el planteamiento nos llevaba al año 2020, como se dijo en las reuniones con el presidente del Gobierno, sigue llevándonos a ello».

Aludía así a la entrevista que el 25 de julio celebraron el presidente Pedro Sánchez y su homólogo asturiano, Javier Fernández. A su término, La Moncloa emitió un comunicado con la siguiente frase: «El presidente del Gobierno ha adquirido, asimismo, los compromisos en infraestructuras que atañen a la finalización de los túneles del AVE que conectarán Asturias y Madrid en 2020». Era la promesa formulada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que el PSOE asumía como propia.

Desde que en 2004 se colocó la primera dovela, todos los políticos que estuvieron al frente del Gobierno central y de Fomento dieron plazos de apertura que la realidad se empeñó en contradecir. Siendo ministro Francisco Álvarez-Cascos, calculó que la puesta en servicio ocurriría en 2010, unos plazos que consideraba «inamovibles». En 2005 llegó a La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero, que al presidir el inicio de las obras de perforación dijo que «en pocos años, en cuatro o cinco como mucho, León y Oviedo estarán conectadas a través de alta velocidad en 35 minutos».

Su ministro, José Blanco, aseveró que «funcionará a finales de 2012» y la conexión «a las capitales asturianas» la situó en 2015. Más tarde, siendo presidente Mariano Rajoy, se le oiría decir que «el primer puente» de la variante quedaría listo en el año 2014. A la ministra Ana Pastor le tocó corregirle, apuntando que el hito ocurriría en 2015 «si no hay problemas técnicos».

Pulso por el Huerna

La distancia entre dichos y hechos también es recurrente con el peaje del Huerna. Podemos registró ayer una propuesta de declaración institucional, calificando de «innecesario y agraviante» mantener una concesión que obliga a «pagar 13,15 euros cada vez que queremos o que debemos desplazarnos a la meseta por una vía de alta velocidad». La formación morada estimó que «escaparía de la lógica que alguien no se sumara a esta reclamación», pues suprimir el peaje es «una deuda pendiente con Asturias».

Fernando Lastra no se dejó seducir por la invitación, y adujo que evita participar en «frentes, ni de los comunes, así que imagine cuando no lo son». El consejero evocó el pacto que el Principado tiene con IU y con 18 organizaciones sociales, denominado como Alianza de las Infraestructuras: «Es un marco suficientemente institucional y no habría que abrir otras derivadas». El documento, pactado en marzo de 2017, no incluía la supresión del peaje, asunto que el propio Lastra recuperó para el debate asturiano el pasado febrero.

Barbón, por su parte, asumió que liberar el peaje exigiría «una cantidad desorbitada» y abogó por mejorar las bonificaciones a los usuarios que usan la vía.