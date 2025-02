Barbón: «Educación y sanidad tienen que ir hacia la normalidad si no queremos que Asturias quiebre»

OLGA ESTEBAN GIJÓN. Jueves, 3 de junio 2021, 02:02 Comenta Compartir

«Claro que me gustaría decir, venga, mantengamos todos los profesores de refuerzo. Me encantaría, igual que en el sistema sanitario y de Derechos Sociales. Pero nos llevaría a una situación insostenible». El presidente del Principado ha vuelto a decir que 'no': no es posible mantener los más de 700 docentes contratados en este curso como refuerzos covid. Y no lo es, como ya dijo la consejera de Educación, porque es inviable. Ayer, Adrián Barbón fue aún más allá: Nuestra sanidad pública, como la educación pública, tienen que caminar hacia la normalidad, no de golpe, pero esa es la evolución, si no queremos que quiebre la comunidad». Y más: «Lo que no voy a hacer es mentir a los asturianos, porque creamos problemas de sostinibilidad. Si queremos estado de bienestar, hay que sostenerlo».

El presidente contestaba en el Pleno a la pregunta del diputado de Podemos Daniel Ripa sobre cómo se iban a mantener las ratios en las aulas el próximo curso y se iba a garantizar la seguridad. Ripa le pedía mantener todos los refuerzos de personal en el «sistema público de bienestar». Pero Asturias no tiene capacidad económica para hacerlo. En el caso concreto de Educación, por una cuestión sencilla: no se van a recibir fondos adicionales del Estado. En este curso que está a punto de finlizar, Asturias «hizo un esfuerzo de más de 42 millones de euros, de los que recibió poco más de 30 del Estado». Pero es que para el próximo año «no vamos a recibir ni uneuro más para reforzar el sistema educativo». Por eso, Barbón insistió en que, más allá de las consideraciones que las ministra Isabel Celaá hiciera, instando a las comunidades a asumir esos refuerzos, lo que está claro es que no habrá dinero extra. Y sin dinero no se pueden mantener los contratos.

Con dos excepciones, porque «no será un curso normal», adelantadas por la consejera y reiteradas ahora: aquellos centros en los que no sea posible, por falta de espacio, mantener la distancia de seguridad, y también para las Necesidades Educativas Especiales. Para esos casos sí tendrá que haber presupuesto, que aún no está contabilizado.

El próximo curso, todas las aulas de Infantil y de Primaria funcionarán como grupos estables de convivencia

Respecto a la organización del próximo curso, Barbón también adelantó otra cuestión: serán considerados grupos estables de conviviencia (grupos burbuja) todas las clases de Infantil y Primaria, hasta sexto. El acuerdo de las comunidades con el ministerio pasaba por hacer estos grupos hasta cuarto, por lo que el Principado aumenta la medida. Esto supone que, dentro de esos grupos, por la dificultad de «cumplir las medidas de distancia física de manera adecuada debido a las características de esas edades», y como medida «recomendable para el deasrrollo, bienestar emocional y aprendizaje», se permite que los alumnos no guarden «la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad». A cambio, deben funcionar como grupos estancos, sin iteracción con otros. En cuanto a Secundaria, e objetivo es mantener la distancia de 1,2 metros.

En cuanto a las ratios, Barbón defendió que Asturias tiene «una de las más bajas de España», para justificar que a partir de septiembre los grupos volverán a ser iguales que antes de la pandemia. Esto es: 23 por aula en Infantil, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato (en el resto del país son 35). Confirmó el presidente que el curso será presencial y que no habrá aulas internivel.

Ante las reiteradas peticiones de Ripa de mantener los refuerzos, le dijo: «Ustedes están en el Gobierno de España. Reclamen más dinero para Educación y estaré encantado de invertirlo». El portavoz de Podemos lamentó las «grietas del sistema, que se agrandaron durante la pandemia»

Y, aunque no habló Barbón del relevo de la consejera Carmen Suárez, sí tuvo un guiño hacia ella: «No se puede poner en tela de juicio el esfuerzo de la consejería y el Gobierno para sacar adelante un curso complicadísimo». A este respecto, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, aseguró que «su gobierno tiene un problema grave que no se soluciona con un cambio de cromos» y se mostró preocupado por cómo se solventarán los déficits educativos.

