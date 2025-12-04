El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón visita uno de los puestos de artesanía del mercado de Navidad de Oviedo. A. A.

Barbón estrena la Navidad

El presidente del Principado visita el mercadillo de Oviedo, donde aprovechó para realizar alguna de las compras navideñas

D. Espina

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:30

Comenta

El presidente del Principado realizó este miércoles su tradicional visita al mercadillo de Navidad instalado en la plaza de la Catedral y la plaza de Porlier, en Oviedo. Durante la visita recorrió varios puestos de artesanía navideña, interesándose por los productos locales y charlando con los artesanos.

Como es habitual cada año, dedicó unos minutos a realizar algunas compras, especialmente detalles para regalar durante las fiestas. Su presencia, muy reconocida por comerciantes y visitantes, volvió a generar un ambiente cercano y festivo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad en estas fechas.

