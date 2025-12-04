Barbón estrena la Navidad
El presidente del Principado visita el mercadillo de Oviedo, donde aprovechó para realizar alguna de las compras navideñas
D. Espina
Oviedo
Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:30
El presidente del Principado realizó este miércoles su tradicional visita al mercadillo de Navidad instalado en la plaza de la Catedral y la plaza de Porlier, en Oviedo. Durante la visita recorrió varios puestos de artesanía navideña, interesándose por los productos locales y charlando con los artesanos.
Como es habitual cada año, dedicó unos minutos a realizar algunas compras, especialmente detalles para regalar durante las fiestas. Su presencia, muy reconocida por comerciantes y visitantes, volvió a generar un ambiente cercano y festivo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad en estas fechas.