Adrián Barbón, flanqueado por el presidente de la diputación de Ávila, Carlos García; por el alcalde de Cebreros, Pedro Muñoz; el de Vegadeo, César Álvarez, y la consejera de Educación de Castilla y León, María Rocío de Lucas. E. C.

Barbón: «Me preocupa el ambiente tóxico que hay de la M-30 hacia dentro»

El presidente del Principado hace un homenaje a la figura de Adolfo Suárez en el acto de hermanamiento del pueblo abulense de Cebreros y Vegadeo

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

«En España estoy viendo que hay un clima político de la M-30 (la principal radial madrileña) hacia dentro y otro hacia afuera. Y ... me preocupa el ambiente tóxico que hay de la M-30 hacia dentro. Parece que viven en una burbuja permanente». Adrián Barbón aprovechó el acto de hermanamiento entre el concejo abulense de Cebreros, lugar de nacimiento de Adolfo Suárez, y el de Vegadeo, para reivindicar al fallecido presidente del Gobierno y su manera de hacer política.

