Barbón: «Me preocupa el ambiente tóxico que hay de la M-30 hacia dentro»

«En España estoy viendo que hay un clima político de la M-30 (la principal radial madrileña) hacia dentro y otro hacia afuera. Y ... me preocupa el ambiente tóxico que hay de la M-30 hacia dentro. Parece que viven en una burbuja permanente». Adrián Barbón aprovechó el acto de hermanamiento entre el concejo abulense de Cebreros, lugar de nacimiento de Adolfo Suárez, y el de Vegadeo, para reivindicar al fallecido presidente del Gobierno y su manera de hacer política.

«Soy militante socialista, el próximo año cumplo 30 años de militancia, pero eso no significa que tenga que insultar o que tengan que insultarme», como cree que ocurre dentro de la política madrileña. «Hay un error de algunos medios que parecen creer que la política empieza y acaba en Madrid. Y no es verdad. Hay mucha política fuera y creo que la figura de Adolfo Suárez es como un mensaje lanzado en una botella, que nos dice que ese clima tóxico que veos hoy, esa persecución a las familias, a las personas, no puede ser un clima normal. No lo podemos aceptar como normal».

El mensaje que podría aparecer en esa botella es «un extracto de su discurso de dimisión, en el que decía que en política, la discrepancia, el debate y la crítica es normal, pero que, en ningún caso se puede pasar la barrera del respeto. No puede haber calumnia ni desprecio», recordó Barbón. Por eso, aseguró, «debemos recordar la figura de Adolfo Suárez», una de las cuatro que, confesó, «más he estudiado». Las otras tres son «Manuel Azaña, Julián Besteiro y Wiston Churchill».

La educación como ascensor social

Las palabras del presidente del Principado llegaron tras el acto de hermanamiento entre Cebreros y Vegadeo, celebrado en el ayuntamiento abulense. En el participaron, además de Pedro Muñoz y César Álvarez, alcaldes de los concejos, respectivamente, así como el presidente de la diputación de Ávila, Carlos García, y la consejera de Educación de Castilla y León, María Rocío de Lucas.

En su intervención, recordó la emoción «de estar en el concejo en el que nació Adolfo Suárez», a la vez de resaltar las figuras de Aurelio Delgado y de Luis Felipe Fernández, el impulsor del Foro Educación y Escuela «que ha permitido intercambiar escolares entre Cebrero y Vegadeo», además de «reivindicar que en el mundo rural también es importante construir, que no tienes porqué tener menos acceso a la educación, como ocurría antes». Para Barbón la educación «es el gran ascensor social, el gran elemento que transforma un pueblo»