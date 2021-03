El Principado reconoce que hay que apostar «de forma decidida» por el Hospital de Jarrio El presidente del Principado asegura que están trabajando en «medidas concretas» que darán solución al Área Sanitaria I Barbón, durante su visita a Luarca ROSANA SUÁREZ Lunes, 1 marzo 2021, 16:29

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido este lunes que «hay que apostar de forma decidida por el Hospital de Jarrio». Lo ha hecho durante su visita a Luarca, ante la enorme preocupación existente en el Noroccidente asturiano por el devenir del hospital comarcal. Barbón ha subrayado que «Jarrio es una prioridad» para el Gobierno regional y ha recordado que «si los hospitales comarcales han subsistido en Asturias ha sido gracias a los gobiernos socialistas». «Hemos priorizado siempre invertir el 40% de los presupuestos, pese a las críticas, en Sanidad», ha apostillado. Barbón ha recordado además que cuando el PP gobernó en Asturias, en los años noventa, «había un viceconsejero que decía abiertamente que mantener los hospitales comarcales era un error».

Según ha avanzado, el Gobierno regional presentará unas «medidas concretas» a los alcaldes y alcaldesas de la comarca. No ha hablado de plazos, pues la Consejería de Salud está trabajando en dichas medidas para solucionar la falta de profesionales en el centro hospitalario. Asimismo, ha mostrado su apoyo al movimiento vecinal Todos somos Jarrio y a su máxima representante, la valdesana Mar Villanueva. Barbón ha querido aclarar que los socialistas asturianos no participaron en la movilización masiva en defensa del centro hospitalario que tuvo lugar este domingo y a la que acudieron centenares de personas de los 17 concejos del Área Sanitaria I para hacer cumplimiento de las normas. «No tiene nada que ver el tema con la actuación. No estamos yendo a ninguna manifestación», destacó.

Quienes sí acudieron a la llamada del movimiento fueron los populares, que hoy registraron en el Sespa un plan de choque elaborado en colaboración con la plataforma Salvemos Nuestro Hospital para dar solución a la falta de profesionales y así «salvar al hospital del actual desmantelamiento y constantes recortes». Dicho plan contempla seis grandes actuaciones para acometer a corto, medio y largo plazo. Entre sus propuestas para terminar con los problemas estructurales figura la incentivación económica, méritos profesionales, flexibilidad horaria para los profesionales que residan fuera de la comarca y establecer periodos de rotación para la formación de facultativos.

«Seguiremos exigiendo, ni más ni menos, lo que se merecen los vecinos del Noroccidente y seguiremos supliendo a un Gobierno sin iniciativa, sin decisión para solucionar los problemas de los ciudadanos», afirmaban esta mañana la diputada regional, Beatriz Polledo, y el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo.