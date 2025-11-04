Barbón responsabiliza a los grandes tenedores del encarecimiento de la vivienda y se abre a subir sus impuestos El presidente confirma que «estamos dispuestos a negociar en esta línea» con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, clave para aprobar la reforma fiscal

Adrián Barbón situó este martes a los grandes tenedores como responsables del encarecimiento de la vivienda y se mostró más que dispuesto a incrementar su carga fiscal a través del Impuesto de Transmisiones, incluso más allá de lo ya previsto en la reforma aprobada por el Gobierno regional y ahora en tramitación parlamentaria. El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista de Asturias (FSA) mostraba así su disposición a alcanzar un acuerdo en esta materia con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cuyo voto resulta imprescindible para sacar adelante la propuesta del Ejecutivo. Tomé plantea elevar el gravamen a los grandes tenedores del 15% que propone el Gobierno al 20%, además de incrementar la presión fiscal a los fondos y particulares que adquieran edificios para destinarlos a alojamientos turísticos.

«Estamos abiertos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la vivienda, porque es verdad que ahí se está produciendo una cuestión que nos preocupa: la acumulación de vivienda por parte de grandes tenedores, que lo que hacen es sacar vivienda del mercado y, por tanto, encarecerla», argumentó. «Cuando uno se puede permitir el lujo de comprar 20 o 30 viviendas, por ejemplo, lo hace la mayor parte de las veces para especular. Y lo que provoca es que haya menos vivienda disponible y, por tanto, que suban los precios», abundó Barbón, quien confirmó que «sí estamos dispuestos a negociar en esta línea».

Por el contrario, y tal como ya había señalado el grupo parlamentario socialista, el presidente descartó cualquier modificación en su propuesta de reforma en el IRPF y por lo tanto cerró cualquier margen de negociación en ese sentido con Tomé. «La posición de la FSA es clara: somos un partido muy previsible, que habla muy claro, y ya hemos comunicado que en materia de IRPF hay una propuesta que creemos muy buena, beneficiosa para la mayoría social asturiana, especialmente para quienes ganan menos de 55.000 euros y, muy especialmente, para los que ganan menos de 35.000», defendió.

Además, el líder socialista volvió a cargar contra el PP y reprochó al equipo de Álvaro Queipo haber intentado bloquear la reforma fiscal porque, a su juicio, incluye un incremento impositivo para quienes perciben más de 175.000 euros al año, una medida que afectaría a alrededor de un millar de contribuyentes. «Por mil declarantes en Asturias quieren perjudicar a un millón. Es algo que nos parece insólito», recriminó Barbón tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

También censuró que los populares se hayan levantado de la negociación presupuestaria y hayan dado la espalda a unas cuentas que, avanzó, «priorizarán el cumplimiento de los acuerdos en materia de educación pública con los docentes, a través de Asturias-Educa, y al mismo tiempo unos presupuestos que están centrados, como todo el mundo sabe, en la mejora de la prevención en materia de incendios». «No entendemos la actitud del PP, que fundamenta su negativa a seguir negociando lisa y llanamente en su oposición a una reforma fiscal que, en este caso, beneficia al 80% de los asturianos. No lo entendemos», reiteró.