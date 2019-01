Barbón y Taboada se enzarzan por la «imposición» de la FSA

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, se enzarzaron ayer en las redes sociales a cuenta del desmarque de la capita asturiana del convenio del área central. Taboada atribuyó a la Federación Socialista Asturiana (FSA) la «imposición» a Oviedo del convenio que votan este miércoles en pleno seis municipios. Barbón pidió a la líder ovetense de Somos que no justifique su «cambio de criterio» con «una negociación que no existió». Entonces Taboada le mostró fotos de un encuentro entre administraciones para abordar el asunto del área central. El dirigente de la FSA volvió a intervenir para aclarar que las imágenes no representan al partido en Asturias, sino al Principado y al Consistorio ovetense.