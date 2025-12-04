Beatriz Díaz, premio Premio Norbienestar 2025: «Pasamos de un modelo de cuidados paternalista a uno en el que la persona decide»

Es una polesa que ejerce de ello. Como también ejerce de trabajadora social. Y de defensora de la ética. Beatriz Díaz (Siero, 1963) ha sido ... galardonada con el premio Norbienestar 2025. Entiende el jurado, que preside Antonio Corripio, que merece ser reconocido «su liderazgo en la mejora de la calidad de los servicios sociales», así como «su implicación en la mejora» y «su trabajo en la implantación de evaluaciones de calidad». Ella, jefa de la sección de Calidad y Gestión del Conocimiento de la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una consejería en la que lleva trabajando 41 años, solo entiende el premio «como uno al Trabajo Social».

-Este premio, ¿a qué le sabe?

-Me sabe, sobre todo, a un premio a mi profesión, la de Trabajo Social, que es muy comprometida con el ser humano. Y lo vivo como un honor, pero es un premio que comparto con todas las trabajadoras sociales de Asturias. A las que trabajen en el sector público, en el privado, en el tercer sector y en el ejercicio libre de la profesión. Estoy muy agradecida al jurado por haberme otorgado este honor.

-¿Por fin Trabajo Social ocupa el puesto que le corresponde?

-Creo que sí. Lo ocupó siempre. La profesión de Trabajo Social está en el origen de la Acción Social, en la década de los 80 se configuran los servicios sociales y ahí tomamos un papel protagonista. Se incorporan muchas profesiones y, todas juntas, ahora tenemos la gran responsabilidad de que la gente tenga una vida buena.

-Lleva 41 años, que no aparenta, en la misma consejería. ¿Qué evolución ha visto?

-Mucha. Venimos de un modelo absolutamente paternalistas. En el que los profesionales teníamos una situación de privilegio sobre las personas, pero no hay que demonizarlo, porque creíamos que era bueno hacer algo por las personas. No teníamos a la persona en el centro. La gran evolución a la que estamos asistiendo, aunque convivimos con modelos paternalistas, llegó porque al sistema de servicios sociales nos ayudó mucho la Ley de Autonomía del Paciente. Nos que da mucho aún, pero estamos avanzando hacia modelos de relación absolutamente deliberativos. Deliberamos con las personas y con las familias lo que es mejor para ellos. Hablamos de que la persona decida.

-¿Tiene más peso lo que diga hoy un usuario que antes?

-Sí. Incluso si tienen gran dependencia, hay que dejar que decida, a través de sus representantes y explorando sus valores. Ese es el gran reto y la gran responsabilidad que tenemos: que se respeten los valores de la persona. Nos queda dar todavía mucha voz. Es necesario incluir la ética en los procesos de intervención.

-Usted está en el Comité de Ética.

-Sí, desde su comienzo. Creo que es importante generar espacios de reflexión en los que esté la ética y la bioética. Hay que fomentar esos espacios en los centros y en los recursos, para que los equipos, además de su pericia técnica, tengan en cuenta lo que nos proporciona la ética: los valores de las personas, sus opiniones y su bienestar.