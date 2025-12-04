El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día un regalo en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Beatriz Díaz, premio Norbienestar 2025, en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. José Simal
Premio Norbienestar 2025

Beatriz Díaz, premio Premio Norbienestar 2025: «Pasamos de un modelo de cuidados paternalista a uno en el que la persona decide»

Jefa de la sección de Calidad y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sido galardonada «por su liderazgo en la mejora de la calidad de los servicios sociales»

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:53

Comenta

Es una polesa que ejerce de ello. Como también ejerce de trabajadora social. Y de defensora de la ética. Beatriz Díaz (Siero, 1963) ha sido ... galardonada con el premio Norbienestar 2025. Entiende el jurado, que preside Antonio Corripio, que merece ser reconocido «su liderazgo en la mejora de la calidad de los servicios sociales», así como «su implicación en la mejora» y «su trabajo en la implantación de evaluaciones de calidad». Ella, jefa de la sección de Calidad y Gestión del Conocimiento de la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una consejería en la que lleva trabajando 41 años, solo entiende el premio «como uno al Trabajo Social».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  6. 6 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Beatriz Díaz, premio Premio Norbienestar 2025: «Pasamos de un modelo de cuidados paternalista a uno en el que la persona decide»

Beatriz Díaz, premio Premio Norbienestar 2025: «Pasamos de un modelo de cuidados paternalista a uno en el que la persona decide»