«Ya está bien, la Fiscalía debe investigar esta oleada de averías en cercanías» Dacio Alonso. / M. ROJAS La Unión de Consumidores recuerda que la empresa «cobra subvenciones por cada viaje» y llama a una movilización ciudadana R. MUÑIZ GIJÓN. Martes, 16 julio 2019, 03:35

En el verano de 2016 se supo que Feve canceló 200 trenes en tres semanas y la Unión de Consumidores de España (UCE) lo denunció ante el Ministerio de Fomento. En noviembre de 2018 solicitó a la misma administración que suspendiera la licencia de la compañía y asumiera la gestión de los ferrocarriles porque las supresiones se seguían padeciendo. «A ninguna nos respondieron y la situación evoluciona a peor», clama Dacio Alonso, presidente de la UCE y trabajador de Feve, una doble condición desde la que asiste indignado a esta última ola de supresiones masivas.

Desde el miércoles pasado los viajeros llegan a las estaciones esperando frecuencias que creían aseguradas al verlas anunciadas en la web de Renfe y se topan con que parte están canceladas; en los andenes sin paneles y megafonía la confusión es mayor dado que nadie avisa de cuándo pasaría el próximo tren. El caos obedece a que la compañía va justa de trenes para cumplir toda su cartelera, se ha encontrado con una cadena de averías que le impide poner en circulación parte de las unidades y carece de sistemas de información eficaces para detallar al cliente qué frecuencias puede realmente mantener.

«Quería salir de Pola de Siero a Gijón en el de las 18.08 horas y no llegó; el personal de la estación no sabía nada. Al final el tren se presentó a las 18.32 pero en El Berrón no había enlace», lamentaba uno de los afectados este fin de semana. «Estuve otra hora más esperando, cuando fui a pedir la hoja de reclamaciones me dijeron que para eso tenía que ir a Gijón», detalló.

Conocedor de estas peripecias, el presidente de la UCE cree desbordado el vaso: «Ya está bien, es hora de que la Fiscalía intervenga ante esta oleada de cancelaciones. Esas frecuencias están declaradas obligaciones de servicio público y se cobra una subvención por cada viaje, pese a su obligatoriedad, no se están cumpliendo, lo que afecta al interés general». Además cree que hay «base penal» para abrir una investigación judicial o una comisión parlamentaria «de cómo se ha ido expoliando un patrimonio público con decisiones que siempre favorecen al competidor».

El ejemplo de Extremadura

La huelga de ayer supuso un cierto suspiro. El Ministerio de Fomento había decretado un 75% de servicios mínimos en hora punta y la mitad fuera de ella. Con la cartelera así disminuida, Feve atravesó menos dificultades para atender los compromisos. Fuera del paro, el ritmo de supresiones totales o parciales por avería se acercaba al centenar diario y Alonso sostiene que «es motivo más que suficiente para que el presidente de Renfe dimita; cuando hubo problemas en Extremadura le faltó tiempo para salir y cesar a los responsables. Aquí en el colmo del desprecio vino a Asturias, por primera vez hace unos días, para presentar los trenes turísticos, pero ni se reunió con las asociaciones de usuarios ni dio la cara».

El presidente de la UCE detalla que en los talleres «el personal se está desviviendo para sacar adelante esto, pero estamos ante un problema estructural. Cuando Feve se integró en Renfe la entonces ministra Ana Pastor dijo que se hiciera a coste cero, y eso ha generado falta de inversiones, de renovación de trenes, de repuestos». Las cancelaciones son el resultado de «un problema estructural» que se habría complicado por una política de personal en la que «vienen personas de toda España, se forman aquí, pero luego salen a concurso las plazas y regresan a sus lugares de origen».

Alonso lamenta que el Principado «que debía defender a los asturianos hable de área central mientras la infraestructura que la vertebra se muere». Por todo ello cree llegado el momento de ir a una movilización ciudadana «después del verano; nos vamos a reunir con asociaciones de usuarios porque esto no puede seguir así».