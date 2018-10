Una odisea entre la nieve para llegar a casa después de una boda 01:11 Algunos de los invitados a la ceremonia, en la nieve Los invitados a una boda en Pola de Lena sufren en la carretera del Valle Zureda por la nieve y las ramas en la calzada ALEJANDRO FUENTE Mieres Domingo, 28 octubre 2018, 13:15

Más de 200 invitados para celebrar un enlace nupcial en Pola de Lena. Eso fue en la jornada del sábado; la nieve empezaba a caer pero parecía poco amenazante. Muchos de quienes acudieron a la celebración eran ganaderos. «La mayoría somos vecinos del Valle de Zureda», decía Auri Villar, una de las residentes en la zona más alta, cerca de Tuiza. La mayoría pasaron la noche en la localidad donde se celebró la fiesta, pero la odisea comenzó cuando se dispusieron, esta mañana, a regresar a sus casas.

Pasaban las diez de la mañana y la caravana de vecinos del valle ya circulaban por la autopista A-66. «Llegamos a Campomanes y comienzan los problemas con la nieve». No obstante, Villar destaca que ellos siempre van preparados con ruedas para estas inclemencias y con cadenas; «estamos más que acostumbrados a ello», apuntaba. En este punto, donde da comienzo la subida al Puerto de Pajares (la nacional 630), ellos se desvían y cogen la carretera LN-8 que está ya marcada por el 112 con incidencias.

Eran las once de la mañana y todavía siguían en la carretera. «Nos acaban de decir que no se puede pasar desde Espinedo, que hay muchos árboles en la calzada, pero seguimos adelante». En el trayecto, efectivamente, los vecinos de esta zona se encuentran con importantes capas de nieve en la calzada y con numerosas ramas que, a veces, atraviesan la carretera. «Esto es lo peor de todo, con la nieve sí que podemos, pero no con esto. El problema es la falta de mantenimiento y, claro, cuando llegan los temporales ocurren estas cosas». Los acompañantes que van el coche con Villar se quejan, amargamente, del «abandono que sufre la zona rural en la región».

Son las doce y muchos de los vecinos y asistentes al evento han ido apeándose de los coches para ir a sus casas en diferentes poblaciones. Auri Villar sigue su trayecto; ella va casi hasta el final de la carretera, en El Campo, muy cerca de Tuiza de Arriba. A esa hora el vehículo se encuentra en Riospaso, a 21 kilómetros de Pola de Lena. Han llegado a este punto tras dos horas de recorrido. Aquí la situación se complica, pero el coche sigue adelante.

La meta es llegar a sus casas.