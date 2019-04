Borja Balbuena: «La donación de médula salva vidas» Borja Balbuena, con su libro 'Superhéroes sin superpoderes'. / Carolina Santos «Tuve suerte y superé un linfoma», dice el jóven, que da charlas para concienciar sobre la enfermedad y acaba de publicar 'Superhéroes sin superpoderes', cuya recaudación se destinará a asociaciones contra el cáncer infantil JOSÉ LUIS RUIZ Viernes, 12 abril 2019, 22:38

Borja Balbuena (Gijón 1996) recorre colegios e institutos asturianos para explicar cómo superó un linfoma. Además, lleva bajo el brazo la segunda edición de su libro 'Superhéroes sin superpoderes', cuyos beneficios dona íntegramente a asociaciones contra el cáncer infantil. Ayer estuvo en su antiguo instituto, el Fernández Vallín, delante de 200 alumnos de primero y segundo de la ESO y algunos de sus padres.

¿Qué les explicas a los chavales sobre el cáncer?

Aunque parezca mentira muchos chicos no saben cómo se genera un cáncer, yo les explico cómo y los diversos tipos que hay. Otro de los temas que siempre incluyo en mis charlas es la donación de médula y los tipos que hay, para que no confundan la médula ósea de la médula espinal. Para que sepan cómo es el proceso, que no hay ningún peligro. Es muy difícil encontrar una persona totalmente compatible contigo, es como intentar buscar a dos personas cuyo DNI se diferencie por un solo número y que además esté sana, dentro de un baremo de edad y que quiera hacerlo. En España, en donación de médula vamos por la cola, no es como en órganos o sangre. Y por eso hay que insistir siempre en que la gente se conciencie de que la donación de médula salva vidas. También procuro eliminar algunos mitos y tabúes, en ocasiones me han preguntado si el cáncer es contagioso.

¿Por qué centros has pasado ya?

He estado en el Rosario de Acuña, que fue mi colegio, en Avilés en dos colegios de primaria, en Sotrondio, en Mayo estaré en Oviedo, en el Loyola y el Monte Naranco, en el Antonio Machado de Gijón también estuve. Yo voy siempre allí donde me llaman. Y no siempre les hablo del libro, porque a un niño de primaria no le interesa, pero sí le puedes explicar cómo puede jugar con un amigo que tiene cáncer. Que simplemente tiene que saber que cualquier enfermedad le puede afectar mucho más que a los demás. Debido a los tratamientos, las defensas bajan y a veces estás a cero de defensas. La más mínima gripe puede ser mucho más fuerte.

¿Cuándo te enteraste de que tenías un linfoma?

En el 2013, tenía 16 años todavía y no tuve un diagnóstico temprano, que es lo más importante. Pero tuve mucha suerte y pude salir de ello. Yo entré con un porcentaje muy bajo de recuperación pero mi cuerpo asimiló bien la quimio y pasé a un porcentaje alto. Cuando empecé a sentirme mal, primero me dijeron que era distensión muscular, luego rotura de fibras, luego, neumonía, tuberculosis, y ya cuando me vi un bulto me hicieron un TAC y lo vieron. Lo tenía en estadio cuatro avanzado y lo tenía ya dispersado.

Cuando lo superaste decidiste escribir un libro. ¿Por qué?

Fue porque mi tutora de segundo de bachiller me regaló una libreta para que fuera escribiendo todo lo malo que te pase a modo de terapia, «y cuando la cierres, se te olvida», de dijo. Peroa pesar de que tiene cosas malas, el cáncer también tiene otras buenas. Así que fui escribiendo lo que sí quería recordar. Cuando acabó todo me supo a poco y seguí escribiendo en en el ordenador. Cuando ya lo tuve se lo pasé a la psicóloga que había tratado para que lo leyera y me dijera si creía que quien lo leyera le iba a suponer un bajón. Me dijo que todo lo contrario, que ella incluso se lo iba a recomendar a los nuevos casos de cáncer infantil.

¿Cuánto cuesta el libro?

Son 13 euros y lo que siempre tuve claro es que yo no quería quedarme con nada, que se donase íntegramente. Para eso tuve que buscar financiación y eso me costó más que escribirlo. Primero fui a los bancos y obras sociales, y me preguntaban si tenía cartilla abierta con ellos y los que me escucharon dijeron que era un proyecto muy pequeño para que les interesara. Al final opté por ir a empresas, y Trabanco fue la que más me ayudó, pagó la primera tirada de 500 ejemplares y voló en dos meses. Ahora hemos sacado la segunda edición de 750 libros y lo ha donado la metalúrgica Moreda Riviere. Lo que no quería era que tuviera que reservar parte del precio del libro para pagar la edición, quería donarlo todo.

¿Cómo estás distribuyendo el libro?

En muchas librerías, peluquerías e incluso bares. Algunas librerías querían quedarse con un 20%, y eso no. También lo vendo por internet, he llegado a mandar dos a Houston.

¿A qué asociaciones destinas lo recaudado?

A la asociación Deporte versus Cáncer Infantil, que lo invierten en investigación y en humanizar la zona de pediatría del HUCA. Ellos quieren que el día de mañana el cáncer sea como una gripe. Otra es la fundación Pequeño Deseo, que buscan cumplir el deseo más importante de cada niño. A mí me tocó y lo que quería por encima de todo era conocer a Joaquín Torres, el arquitecto. Ahora da la casualidad que con el ciclo que estoy haciendo de Proyectos de Edificación, estoy haciendo las prácticas en su estudio, en Acero. Mi intención es retomar arquitectura porque ya lo empecé. La tercera asociación es Kurere, palabras que curan, cuyo objetivo es ayudar a todos los enfermos en sus proyectos. Te ponen en contacto con gente por ejemplo para que te hagan una portada o te corrijan el libro. Yo me lo hice todo pero ayudan a mucha gente.

¿Qué tal es la acogida de los chavales en los centros?

Depende mucho de cada centro, aquí me han dicho que lo llevan preparando quince días, pero normalmente no saben ni sobre qué es la charla a la que van. Las caras que suelo ver son de agobio y sorpresa. Pero luego siempre me hacen varias preguntas y me dicen que les encanta.