La borrasca 'Benjamín' pone la costa de Asturias en aviso naranja y deja vientos de hasta 113 kilómetros La borrasca no dejará aún la región, a la que mantendrá en aviso amarillo hasta la mañana del viernes, con olas de 5 y rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora

El Principado de Asturias vive una jornada marcada por la emergencia doble: el incendio declarado en el Monte Areo, en Gijón, y la entrada de la borrasca 'Benjamín', que azota con fuerza el litoral cantábrico. El fuego, que obligó a desalojar a unas cincuenta personas por la cercanía de las llamas a sus viviendas, se encuentra ya controlado, aunque los servicios de extinción continúan trabajando en la zona para sofocar los últimos focos y garantizar la seguridad.

Mientras tanto, la meteorología añade presión a la región. La borrasca Benjamín, la segunda de gran impacto de la temporada en la Península, ha activado este jueves avisos naranjas en el litoral asturiano por fenómenos costeros con viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y rachas que, mar adentro, pueden alcanzar los 75 a 88 (fuerza 9). La mar combinada del noroeste dejará olas entre los 5 y 7 metros. Además, se mantiene aviso amarillo por rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, con viento de componente oeste y noroeste hasta primeras horas de la tarde.

113 kilómetros por hora en Cabo Busto

Según los datos registrados en las últimas 24 horas previas a las 10 horas de hoy, las rachas de viento más intensas en la región se midieron en Cabo Busto (113 km/h), seguido de Puerto Leitariegos (110,5 km/h), Cabo Peñas (105,8 km/h) y Vega Urriellu (104 km/h). También destacaron los valores de Carreña de Cabrales (95,8 km/h), el Aeropuerto de Asturias (92,5 km/h), Ouria-Taramundi (89,3 km/h), Ibias-Linares (89,3 km/h), Llanes (88,2 km/h) y Vega Ario (83,9 km/h), lo que refleja la magnitud del temporal que atraviesa la región.

A partir de las 23.59 horas, el nivel de riesgo por fenómenos costeros descenderá a amarillo, con viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Descenso de las temperaturas

El cielo se presenta nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a lo largo de la mañana. Se esperan lluvias y chubascos generalizados, que podrían ser localmente fuertes en la Cordillera Occidental y en Picos de Europa, aunque tenderán a remitir con el paso de las horas. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, notable en las mínimas en amplias zonas del interior y en las máximas del interior oriental. Las mínimas se registrarán al final del día. El viento soplará de componente oeste, moderado en el interior y fuerte en el litoral, amainando por la tarde a flojo en el interior y moderado en la costa, con giro final a componente sur. Las rachas muy fuertes, generalizadas en las primeras horas, irán remitiendo de oeste a este a lo largo de la mañana.

El tiempo para los Premios Princesa

Para el viernes, el aviso amarillo aún estará activado hasta las 6 horas. Esto implica fenómenos costeros en el litoral occidental, con mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. La inestabilidad coincide con la celebración de los Premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia tendrá lugar en la tarde del viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. La previsión apunta a intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas, temperaturas sin grandes cambios y viento de componente sur que girará a oeste durante las horas centrales.