La borrasca 'Claudia' pone a Asturias en alerta por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora La Aemet prevé además lluvias a partir de última hora de mañana

Un hombre pasea junto al mar en Galicia, donde el temporal ha dejado olas de más de seis metros esta mañana.

La borrasca 'Claudia' que azota con fuerza el noroeste peninsular este martes ha llevado a la Aemet a activar la alerta amarilla por viento en el Principado, donde se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora, aunque la peor parte se la está llevando Galicia, con ráfagas máximas de 114,6 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo.

Además de en Asturias, la alerta amarilla está activa este martes en gran parte de la comunidad vecina por vientos y lluvias fuertes, al igual que en Cantabria y Navarra.

Asimismo, en Galicia hay alerta naranja en el mar, con olas de más de seis metros registradas en las boyas de Sisargas y cabo Silleiro durante esta mañana.

No obstante, las temperaturas están siendo suaves en esta jornada de alertas, con máximas de 19 grados en Gijón (que ascenderán hasta los 22 el viernes), que, por el momento, esquiva las precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado la alerta en Asturias hasta el jueves, ha informado de que «el viento del sur continuará soplando en jornadas sucesivas con rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, y que se extenderían a otras zonas de la mitad occidental peninsular, especialmente en zonas altas».

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que lleguen a la región a última hora de mañana, miércoles, y que sean persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos. Es probable que, a partir del jueves, también sean persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos, así como en amplias zonas del cuadrante suroeste.