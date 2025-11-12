La borrasca 'Claudia' se resiste a irse y pone a Asturias en alerta naranja El Principado registra vientos de hasta 137 kilómetros por hora y temperaturas inusualmente elevadas para esta época, con máximas por encima de los 20 grados

Los efectos del paso de 'Claudia' ya han dejado notar en Canarias, donde se han registrado abundantes lluvias.

A. Villacorta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:05 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

La borrasca de alto impacto 'Claudia' se resiste a irse y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado hoy su alerta del amarillo al naranja (el que indica riesgo importante) por ráfagas de viento sur muy fuertes en la Cordillera que pueden ser huracanadas en cumbres. Y, de hecho, a las 08.40 horas, se registró en la Vega del Urriellu, en los Picos de Europa, una racha máxima de 137.

Los servicios de emergencia han llamado, por tanto, a la población asturiana extremar las precauciones durante esta ventosa jornada en la que los termómetros también están alcanzando temperaturas inusualmente altas para esta época del año, con valores que superan los veinte grados en las principales ciudades de la región.

Descenderán ligeramente, eso sí, de cara a mañana, cuando también estaremos en alerta amarilla, la que indica ráfagas de 90 kilómetros hora, y cuando habrá elevada probabilidad de chubascos durante toda la jornada.

Así que, si se encuentra en su vivienda, ante fuertes ráfagas la recomendación es cerrar puertas y ventanas y retirar todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, lo recomendable es alejarse, en la medida de lo posible, de muros, árboles o cornisas con elementos que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, se debe evitar subir a lugares altos o expuestos al viento y, en la carretera, extremar las precauciones por posibles obstáculos en la vía.

Y donde también se han dejado notar los efectos de 'Claudia' en forma de lluvias es en Canarias, donde este miércoles se han registrado hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tienen activos avisos por tormentas y lluvias, además de viento y oleaje que también ha activado el aviso en Gran Canaria.

Allí, la Aemet ha alertado de que las precipitaciones serán más probables en las vertientes suroccidentales de las islas, donde se pueden llegar a producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales.

Y, si volvemos al norte, A Coruña está en situación de riesgo importante por lluvias, al igual que en Pontevedra y Ourense, con aviso amarillo.

Asimismo, A Coruña y Pontevedra tienen aviso naranja por oleaje y las cuatro provincias gallegas, amarillo por viento, mientras que la vecina Cantabria se suma situación de riesgo importante por viento, que baja a amarillo en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Zamora y Navarra.