La brigada minera refuerza su plantilla para ampliar los rescates a todo el país Varios brigadistas entran en el túnel Modesta de la antigua explotación del Pozo Fondón durante un entrenamiento. / FOTOGRAFÍAS: JUAN CARLOS ROMÁN Pese al fin de la minería de carbón, el cuerpo de élite seguirá existiendo para formar a fuerzas de seguridad y acometer tareas de mantenimiento EUGENIA GARCÍA POZO FONDÓN (LANGREO). Sábado, 31 agosto 2019, 02:39

El tictac de un acuciante reloj se cierne sobre la minería y poco a poco se apaga una banda sonora de siglos, la del pico contra el tajo, pero la Brigada Central de Salvamento Minero ha encontrado aire puro entre lo que parecían sus últimos estertores. Ayudados por una reciente fama de la que tratan de huir, no solo por su triste origen -el rescate del pequeño Julen Roselló en Totalán (Málaga)- sino por su inherente carácter modesto, se aferran a la posibilidad de que la sociedad aproveche el conocimiento acumulado en años bajo tierra. Esta misma semana, a pesar de que hace unos meses parecían abocados a la desaparición, han comenzado las pruebas de selección para incorporar a sus filas en septiembre a cinco nuevos brigadistas que ayudarán a que este cuerpo de élite creado en 1912 sobreviva al cierre de las minas. Un refuerzo que les servirá para intervenir en toda España, para reforzar su presencia allí donde se les necesite.

Sus miembros son héroes cotidianos que recelan de la épica. Les vanagloria su compañerismo y un bagaje de 107 años de historia. Se sienten la punta de una larga lanza cuya retaguardia es para ellos la verdadera merecedora del último de sus reconocimientos, la Medalla de Oro del Principado. En las antiguas instalaciones del Pozo Fondón, ajenos a todo aquello que no sea su trabajo, los once brigadistas y tres conductores que conforman el equipo se entrenan, bajo la supervisión de los mandos -un vigilante y dos ingenieros técnicos, uno de ellos a punto de prejubilarse- y con el respaldo del presidente y vicepresidente de esta entidad sin ánimo de lucro participada por Hunosa (que aporta el personal y las instalaciones), Carbonar, Minersa y Orovalle.

24 horas, 365 días al año

Tres turnos, 24 horas al día, 365 días al año preparándose para el momento en el que suene un teléfono que confían en que permanezca silente. Este año sonó ya dos veces. Demasiadas. La primera, para desplazarse a Totalán. «Fue muy jodido. Ir a buscar a un crío es lo peor que te puede pasar y, la verdad, jamás pensé que me pudiera tocar», recuerda Lázaro Alves, uno de los ocho miembros de la brigada que la pusieron en boca de todos cuando entraron allá donde las máquinas no llegaban. «Lo peor, lo más frustrante, fue la espera. Cuando entramos en el agujero desapareció todo: estábamos haciendo lo que sabemos».

Eso es, en primer lugar, técnica minera aprendida en el único sitio posible. Para entrar en la brigada se necesitaban diez años de experiencia en la mina, una exigencia que ahora se ha rebajado a un lustro, y al menos dos en las categorías específicas de picador, barrenista, minero de primera, ayudante barrenista, especialista o chófer salvador. El proceso no es sencillo: el trabajador, que debe tener menos de 35 años, debe demostrar su valía en pruebas de posteo o avance en galería y superar un exhaustivo reconocimiento médico.

Por ello, apunta el jefe de brigada, Antonio Ortega, «la experiencia de minero, como el valor en el Ejército, se presupone». El resto, las técnicas como socorrismo o escalada, se practican. En las instalaciones hay una rambla de entrenamiento donde simulan evacuaciones de accidentados, así como una zona de entreno de posteo -una técnica «muy empleada para hundimientos y derrumbes, no solo en las minas sino, por ejemplo, en terremotos», indica Ortega- y otra de avance en galería para recrear un rescate rápido. Tienen, además, un gimnasio con un simulador que reproduce las sensaciones del autorrescatador. «El único problema que le veo a elegir continuar con la brigada es que se abastece de mineros y, si no hay mineros, dejará de haber gente acostumbrada a trabajar en espacios confinados, bajo condiciones extremas tanto de temperatura como humedad e incluso en atmósferas irrespirables». Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias o los Tedax, se forman con ellos y «quieren aprender nuestras técnicas, pero no hay ningún manual que te explique que la mina no siempre se comporta y que hay que tenerle respeto».

Con la ampliación de la plantilla se cumple lo establecido en el último plan de empresa de Hunosa. La brigada seguirá demostrando su pericia aun fuera de la mina, diversificando su trabajo con tareas como la limpieza de tolvas u otro tipo de intervenciones.

Eso sí, siempre que el teléfono llame para algún rescate -como ocurrió a principios de mes con el accidente en la térmica de La Pereda-, la brigada acudirá para hacer lo que para ellos es «un trabajo normal, sin ningún mérito especial».