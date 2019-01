Rabanal: «Con Hunosa la Brigada tiene su continuidad asegurada»

Abrumados. Así siguen sintiéndose los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate de Julen, el niño que se cayó al pozo en Totalán, Malaga, y que hoy fueron recibidos por la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. En el encuentro, celebrado en la sede de Delegación, también ha participado el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal que ha vuelto a reiterar que por parte de la hullera la continuidad de la Brigada «ni se cuestiona ni se plantea».

«Para Hunosa la Brigada tiene su continuidad garantizada, por supuesto», ha indicado Rabanal que ha manifestado que «habitualmente hacen su labor en el anonimato y por tanto están absolutamente abrumados por la repercusión mediática». «Son brigadas individuales que actúan coordinadamente pero el trabajo hay que realizarlo aquí en todo caso», afirmó.

Sobre la propuesta que este miércoles hacía el eurodiputado socialista asturiano, Jonás Fernández, de incorporar a la Brigada Central de Salvamento Minero a la 'European Emergency Response Capacity' (EERC), Rabanal ha indicado que «hay que estudiarlo». «No me parece mal pero bueno esa red de brigadas no dejan de ser brigadas con apoyo europeo, de todos modos no me parece mal», ha indicado.

Tanto Rabanal como Delia Losa han insistido en que los brigadistas están abrumados porque «ellos han hecho su trabajo, han hecho lo que saben hacer y llevan años haciendo». Así, Losa ha manifestado que con este encuentro quieren trasladar el «agradecimiento, admiración y reconocimiento» por el trabajo y la «labor tan noble que hacen siempre que son llamados para colaborar en rescates».

Ha añadido que con este rescate «algo tan triste, ha servido para poner el trabajo de la Brigada de Salvamento Minero» en lo más alto, por lo que todos los asturianos y los españoles están muy orgullosos de ellos. «Son profesionales de esto y van donde les llaman y lo que les toca, llevan cien años haciendo ese trabajo», ha indicado el presidente de Hunosa que ha destacado que es un orgullo contar con un grupo de rescate subterráneo de esta profesionalidad.

Tras el recibimiento en la Delegación de Gobierno los miembros de la Brigada han mantenido también un encuentro en la sede de Presidencia, donde han sido recibidos por el presidente del Principado, Javier Fernández y el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola.