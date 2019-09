Los brotes de sarampión «tienen que ver con la moda antivacunas» Varios expertos asisten a la conferencia inaugural del Congreso de Epidemiología en Oviedo. / MARIO ROJAS Los expertos alertan del aumento de patologías que se creían erradicadas por el descenso en las tasas de vacunación L. R. LORENZO / M. NIETO OVIEDO / GIJÓN. Jueves, 5 septiembre 2019, 02:01

Los movimientos antivacunas son una de las principales causas del regreso de los brotes de sarampión en Europa, pero no la única. Isolina Riaño, pediatra del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), lo expuso durante su asistencia a la inauguración de la XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología, que se celebró ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo y acoge a 650 expertos. El Ministerio de Sanidad incluyó en 2019 esta enfermedad en su calendario de vacunación dirigida a las personas nacidas entre 1970 y 1980, a las que no les tocó la triple vírica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que «España estaba libre de sarampión». Sin embargo, en otros países de Europa como Francia e Italia, esta patología está resurgiendo. Una de las causas la expone este organismo: «La OMS considera entre las diez amenazas para la salud global en 2019 a la reticencia vacunal», indicó Riaño. Además, la pediatra del HUCA explicó que vacunarse es un acto de «solidaridad», ya que en España llevarlo a cabo no es algo obligatorio sino recomendable. «Las vacunas no protegen únicamente a la persona que lo hace sino a toda la población», concretó. Esta es una de las tareas que también considera que deben llevar a cabo los profesionales sanitarios para lo que desglosó tres motivos: «Para protegernos porque estamos expuestos a personas enfermas; por responsabilidad ética, para no hacer daño y también para dar ejemplo».

Asimismo, los buenos resultados son otros adversarios de las vacunas. «Su gran enemigo es su éxito porque cuando hay suficiente protección y desaparece la enfermedad, entonces se nos olvida cuáles son los efectos de padecerla», detalló. También, recordó que el sarampión es «muy grave y contagioso».

Los efectos secundarios de estos elementos inmunizadores suponen otra barrera más para que la población decida vacunarse. Isolina Riaño apuesta por «retomar la propuesta de un fondo de compensación para aquellas personas que sufren efectos adversos». Sobre estas consecuencias aseguró también que es algo «excepcional» y que este fondo «generaría confianza de la población y sería una forma de solidaridad con aquellos que por contribuir al beneficio poblacional de todos se exponen a la vacuna».

Riaño apeló a los «actos solidarios y formas cívicas frente a actitudes individualistas, porque vivimos en sociedad». También recordó que hay colectivos que al no alcanzar la edad estipulada y por razones médicas no se vacunan pero, matizó que «el no hacerlo sin alguno de estos motivos supone poner en riesgo a otra persona».

En esta línea, el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy detalló porqué se realiza esta recomendación a las personas con cuarenta y cincuenta años. «Sabemos que en su momento no se beneficiaron del programa de vacunas, porque es un grupo que nació antes de 1980», concretó. «En aquellos momentos el sarampión circulaba menos y muchas personas no lo pasaron», indicó.

Tampoco los nacidos antes de 1970 dispusieron de esta protección. Sin embargo, Godoy explicó que «hay estudios que indican el porcentaje de población que no tiene anticuerpos contra esta enfermedad. En España, la mayoría de personas nacidas antes de 1970, pasaron el sarampión de manera natural», por lo tanto, están inmunizados.

Pendientes del ministerio

Sobre la vacunación de sarampión a adultos, el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, indicó que «estamos pendientes de la información que envíe el ministerio». El consejero espera no hacer muchos cambios porque Asturias «lleva afrontando este tema desde hace bastantes años».

El congreso de Epidemiología se celebrará en Oviedo hasta el viernes. En la inauguración de ayer participaron, además de Pere Godoy, Adonina Tardón, presidenta del comité organizador de estas jornadas; Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo; Elisabete Ramos, presidenta de la Asociación Portuguesa de Epidemiología (organización que también celebró el XIV congreso en estas jornadas); Alfonso López Muñiz, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; el concejal de Cultura, José Luis Costillas y Joan Ramón Villalbí, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (colectivo que también celebró su XVIII congreso estos días). La conferencia inaugural la impartió Amalio Telenti, profesor de Genómica en el Scripps Research Instituto, de San Diego.