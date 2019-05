«Para ser un buen maestro no hace falta saber cómo funciona el cerebro» Ignacio Morgado, en el laboratorio del Instituto de Neurociencias barcelonés . / E. C. Ignacio Morgado Dirige el Instituto de Neurociencias de la Universidad de BarcelonaProfesor y psicólogo, participará el próximo día 11 en Oviedo en una jornada sobre neurociencia y educación OLGA ESTEBAN GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 02:02

Lleva toda la vida estudiando cómo funciona el cerebro humano y ahora trata de poner eso al servicio de la educación. Pero con prudencia, dice. Sin vanidad. Ignacio Morgado es psicólogo, profesor universitario, investigador, catedrático y director del Instituto de Neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. El 11 de mayo estará en Oviedo en una Jornada sobre Neurociencia y Educación, organizada por Educ@ction, en la que también participarán Adele Diamond, considerada una de las quince neurocientíficas más importantes del mundo, y Jon Andoni Duñabeitia, doctor en Psicología y experto en neurociencias. (9.30 horas, Colegio Oficial de Médicos de Asturias).

-Primera pregunta, obligada. ¿Qué aporta la neurociencia a la educación actualmente?

-Un papel relativo. Habiendo dedicado toda mi vida al estudio del cerebro, quiero ser muy prudente. La educación es un mundo muy complejo, con implicaciones biológicas y sociales. No podemos los neurocientíficos pensar que vamos a poder solucionar todos los problemas del mundo de la educación. Algunos compañeros han exagerado al predicar que somos la salvación de la problemática educativa. La neurociencia explica por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo que no funciona. Pero siempre ha habido grandes educadores, desde los más lejanos tiempos, desde Aristótoles a Antonio Machado, que no tenían ni idea de cómo funcionaba el cerebro. Hoy sabemos por qué la emoción facilita el aprendizaje, pero los grandes educadores ya sabían, sin conocer esos mecanismos, que lo que emociona es lo que mejor se registra en el cerebro. Me duele que algunos colegas hayan dicho que si uno no sabe cómo funciona el cerebro no puede ser un buen educador. La neuroeducación no tiene poderes milagrosos.

-Quizás es que buscamos esos milagros para solucionar los muchos problemas a los que se enfrenta el sistema educativo.

-Exacto. Pero el neurocientífico tiene que acercarse a la educación de forma complementaria y modesta; los buenos maestros y pedagogos conocen mejor que nadie sus propios problemas, que van más allá de lo biológico, el mundo en el que se mueve y el tipo de audiencia educativa que tiene. ¿Significa que no podemos aportar nada? No. Podemos aportar lo que he dicho: explicar por qué los procedimientos que ya conocen los buenos maestros funcionan y los que no funcionan no lo hacen, metiéndonos en el cerebro y hablando de hormonas, circuitos, neurotransmisores... Le voy a explicar una cosa. Hace un par de años, en un congreso sobre neuroeducación (palabra de moda) en Madrid, con 600 asistentes, un colega dio una magnífica conferencia y acabó dando diez consejos educativos. Sentí tener que empezar mi conferencia, después, afirmando que para aplicar esos diez consejos no hacía falta saber absolutamente nada de neurociencia. Vayamos con cuidado. Los grandes problemas de la educación van a seguir ahí a pesar nuestro.

-Pero sí podemos hablar de algunos de esos métodos que sí funcionan y por qué lo hacen.

-El primero de ellos, que todo lo que facilita la salud del cuerpo facilita también la salud de la mente y del aprendizaje: una alimentación sana, dormir bien, hacer el mayor ejercicio posible dentro de unas limitaciones... Es como un fondo de armario para el cerebro y facilita todo lo que tenga que hacer el cerebro después. Una vida saludable para el cuerpo también lo es para la mente. También me gusta hablar del aprendizaje guiado por preguntas, algo así como convertir a los alumnos en Sherlock Holmes para que busquen las respuestas. Otra fórmula es utilizar le memoria no como un procedimiento de evaluación, sino de repaso.

-En un momento en el que el trabajo memorístico está mal considerado, ¿lo defiende, aunque enfocado de otra manera?

-Exacto. En lugar de ponerte dos horas con un texto y darle mil vueltas, estás media hora, haces un primer repaso y te evalúas. Qué has aprendido y, sobre todo, qué no sabes aún. Vuelves al texto. Otro repaso... La memoria nunca es mala, ese mito de que no sirve para nada hay que desterrarlo, es una de las capacidades cerebrales más importantes que tenemos.

-Es firme defensor del examen oral.

-La gran ventaja del examen oral no es el examen en sí mismo sino la forma en la que el estudiante se prepara. Necesitas, sobre todo, la comprensión, entender lo que está asimilando. Y cuando entiendes un proceso lo recuerdas mucho mejor. Soy un defensor acérrimo y creo que hay que introducirlo en la educación más elemental, que los niños lean cuentos y se los expliquen a los compañeros...

-¿Puede la neurociencia ayudar a responder preguntas cómo cuál es la mejor edad para aprender a leer o la importancia de las inteligencias múltiples?

-Por supuesto, pero volvemos a lo de siempre. Podemos explicar por qué es más eficiente desde el punto de vista cerebral, pero los buenos maestros ya lo saben, han probado fórmulas y saben cuál funciona. Si además le explicamos por qué, es algo que le complementa. Como la emoción: dicen los compañeros que hay que emocionar para aprender. ¡Pero si ya lo decía Aristóteles! «No hay que empezar una lección por el principio sino por lo que más motiva». Y cualquier buen maestro lo ha sabido siempre.