«Hacer una buena medicina es hacer un buen diagnóstico»

Un diagnóstico certero es esencial para dar con una solución eficaz a cualquier problema de salud Lunes, 18 marzo 2019, 01:30

Un diagnóstico, que para el Dr. Javier González Tuñón, pasa por «estudiar la causa de ese problema con un enfoque integral, que nos permita no solo solucionar el problema en sí, sino saber porqué ocurre». Así describe el doctor Javier González Tuñón, la filosofía del Centro Estomatológico González Tuñón que dirige. Hoy hablamos con él, sobre la importancia de concebir la odontología desde un punto de vista integral y sus beneficios para el paciente.

-El Centro Estomatológico González Tuñón es un centro multidisciplinar, pero ¿qué significa exactamente?

Significa que nuestra visión de la odontología es integral, una odontología en la que está integrada la oclusión, los hábitos del paciente, la periodoncia, la rehabilitación protésica…etc. Siempre he entendido que no se puede entender el arreglo de una boca por compartimentos estancos así que, desde mis inicios en el año 1981, he apostado por un centro que abarcase la odontología con un enfoque multidisciplinar, como parte de un todo.

-¿Qué beneficios le aporta ésto al paciente?

Tenemos claro que no hay un paciente igual, por lo que no hay un tratamiento igual, así que el objetivo es hacer un diagnóstico integral que nos permita encontrar no solo la solución, sino el origen del problema. Es decir, la boca es un todo, así que no se trata de arreglar una pieza en concreto. Hay que averiguar y estudiar de donde viene el problema. Si una parte de la boca tiene problemas y otra no, hay que encontrar la causa, buscar el origen, no reponer sin más. Se trata en definitiva de hacer más medicina y menos venta de tratamientos.

Además apostamos por un centro que abarque especialidades para todos los miembros de la familia, desde abuelos, padres a nietos, de hecho la odontopediatría es una de nuestras especialidades más conocidas. Nuestra manera de trabajar se ha basado siempre en establecer una relación de confianza médico-paciente a lo largo de los años, un trato más cercano y una mayor comunicación, algo en lo que la medicina falla muchas veces.

-¿Y cómo lo consiguen, cómo es el día a día en la clínica?

Para conseguirlo es importante conseguir una platilla estable, que hable el mismo idioma y comparta la misma filosofía de trabajo. Contamos con unas instalaciones de 1500m2 y más de 40 profesionales al servicio del paciente que antes de adquirir sus especialidades en las distintas ramas, hacen un rotatorio por todas las áreas de la clínica. En cuanto al día a día, siempre hemos trabajado de la misma manera, cuando un paciente nos visita, me encargo personalmente de atenderlo para hacer un estudio completo de la boca y tras una valoración, derivarlo al especialista de turno, pero siempre dentro del mismo centro y de manera que el tratamiento, si es necesario, esté coordinado entre las diferentes áreas a intervenir, pero sin perder la perspectiva de que se trata de un centro familiar en el que el paciente siempre va a contar con un médico de referencia.

-Imagino que la aparatología y los avances médicos juegan también un papel esencial…

Así es, para dar cobertura a todo tipo de tratamientos en el mismo centro es necesario contar con lo último en aparatología. Una tarea compleja que además de una gran inversión, requiere tiempo y formación. La estomatología es una especialidad que en cuanto a tecnología, materiales, etc., está siempre en continua evolución, así que te obliga a estar al día de todas las mejoras y avances que van surgiendo. Hay muchas patologías que serían imposibles de apreciar sin la aparatología adecuada.

-En los últimos años la implantología ha experimentando una gran evolución, usted es toda una eminencia en esta área, ¿cualquier persona puede ser un buen candidato a ponerse implantes?

A día de hoy se puede decir que si. Ello se debe a un conjunto de factores, los avances en aparatología, tanto para el diagnóstico como para su colocación, los diferentes materiales que han ido surgiendo, unido a los grandes avances para prevenir fracasos, permiten que cualquier persona pueda llevarlos. Un ejemplo de ello es la cirugía guiada, nuestro centro cuenta con un sistema de colocación de implantes dentales por navegación cuya precisión en la colocación es mucho mayor que con otras técnicas, de hecho podemos colocar implantes con una exactitud y un grado de error de 0,2 milímetros. De cualquier forma cada caso es único, así que cada tratamiento y resultado también lo es también.

Aún así, yo diría que en la actualidad se hace un uso indiscriminado de la implantología. Se ha mercantilizado tanto y a veces sin la formación necesaria, que probablemente en la próxima década en las consultas tengamos más casos de soluciones a los problemas derivados de la implantología, que implantes nuevos.

-Son ya cerca de 40 años dedicado a la odontología, ¿ha cambiado mucho desde sus inicios?

Todas las especialidades médicas evolucionan y la odontología no es una excepción. La principal diferencia es que hoy día se sabe que la salud bucodental tiene una repercusión general en el organismo innegable, y que una patología en la boca puede dar lugar a una patología en el nivel sistémico. De hecho tanto las enfermedades periodentales, como una mala oclusión pueden derivar en graves consecuencias para la salud, de ahí la importancia de realizar un estudio completo al paciente y tratar la boca de una manera integral para poder dar un diagnóstico lo más certero posible. En medicina no se trata solo de hacer las cosas bien, sino que además se debe informar al paciente de todas las opciones posibles para solucionar su problema y que sea él quien decida.

La boca es mucho más compleja de lo que la gente cree, por eso son tan importantes las revisiones e higienes continuas que nos permitan mantener un estado sano y controlar las posibles patologías. La prevención es esencial, está demostrado que en una boca que cada 6 meses haga una cuidadosa higiene, el 70% de la patología se eliminaría.

Afortunadamente tanto desde el punto de vista del paciente como del profesional ha habido un cambio en el concepto de la odontología y es que se es consciente de que tratar la boca como un conjunto y no como algo aislado, trae mejores resultados, por lo que cada vez son más los profesionales que apuestan no solo por buscar una solución, sino el origen del problema.