«Lo bueno de conocerte es valorar más la vida» Una veintena de mujeres ha escrito cartas en las que se dirigen a su enfermedad, animadas por los responsables de la Casa de la Vida de Gijón SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 02:11

Hay momentos de rabia y de incomprensión. Hay instantes de pesimismo y negación. Hay lágrimas. Hay dolor. Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Hay menos respuestas que nunca son suficientes. Todo eso y mucho más ocurre cuando se recibe la noticia, cuando el sentido final de la frase es : 'Tienes cáncer'. Ese instante y los que llegan son una mezcla de todos estos sentimientos, según cuentan muchas mujeres que han pasado por el duro trance del diagnóstico que certifica que el cáncer de mama ha llegado.

Y en la Casa de la Vida lo saben y por esta razón es un pilar esencial para muchas mujeres que se rebelan contra «su mala suerte». Por ello, hubo un instante en que Carmen de Gaínza, directora de la Casa de la Vida, y su equipo hicieron una propuesta muy peculiar a estas mujeres: 'Escribidle una carta a vuestro cáncer'.

Y así surgió un libro 'casero' en el que se recopilan todas las misivas que un grupo de mujeres escribió a su enfermedad, un grupo de «queridas princesas, esas valientes guerreras que día a día luchan para que lo imposible no sea algo que no se pueda hacer, solo algo que no se ha intentado todavía. Hacen de este mundo un lugar mejor», tal y como reza la dedicatoria que les ha brindado Carmen de Gaínza.

El libro se inicia con un texto del doctor Francisco Vizoso en el que destaca «el ejemplo de lucha» de estas mujeres y matiza que «para paliar el derrotismo habéis surgido vosotras demostrando cómo se puede y se debe pasar del estado de resignación a la acción, utilizando para ello grandes dosis de energía, de coraje y honestidad».

«Ángeles con una sola ala»

El doctor Vizoso quiere insistir en que «debemos tener la capacidad de empatizar y de comprender que todos somos ángeles con una sola ala. Y solo podemos volar abrazados los unos a los otros. De esta manera, los golpes bajos que nos da la vida, pueden llegar a convertirse en la mejor escuela».

Una veintena de mujeres destaca en sus escritos personales impresiones y, sobre todo, desahogan ante el nuevo reto al que se enfrentan en la vida tras la noticia. «Como tiene por costumbre llegó sin avisar. Fue hace tres años y unos meses. El día a día no fue fácil, sin embargo la esperanza y mis sueños e ilusiones siempre estuvieron presentes», escribe Asun González en su carta.

«Han pasado dos años, todavía no te has ido del todo, pero lo harás, entre otras cosas, porque yo no te quiero conmigo», apunta Begoña Álvarez, que asegura que «siempre intento sacar el lado positivo de las cosas, y lo bueno de haberte conocido es que he aprendido lo valiosa que es la vida».

«¿Dónde quedó aquella fina lencería de seda y encaje? ¿Qué ha sido de los glamurosos bodies de raso?. Ahora son sustituidos por horrorosos sujetadores de algodón cien por cien, que harían las delicias de cualquier asidua a los gimnasios pero no de una servidora», se lamenta Belén García.

Los mensajes destilan amargura, en ocasiones, pero la mayoría transmite la esperanza de una nueva vida. Así, Chabela Peón escribió «he salido del túnel y disfruto como nunca de esta nueva oportunidad que me da la vida; para mí y mi familia ha sido un punto de inflexión para valorar mejor las cosas y la vida misma».

La Casa de la Vida celebrará hoy, a las 20 horas, su tradicional desfile de moda y baile. Será a las ocho de la tarde en la Sala Albéniz de Gijón. El donativo para asistir son cinco euros.

Por otra parte, Ecovidrio y Emulsa pondrán en marcha por cuarto año consecutivo la campaña 'Recicla vidrio por ellas' en Gijón. Desde ayer y durante los próximos días dos iglús rosas estarán ubicadas en la gijonesa plaza del Seis de Agosto. Ecovidrio transformará los envases de vidrio reciclados en los contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer.